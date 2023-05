Ministrul Sănătăţii a susținut că nu are nicio informaţie referitoare la o eventuală grevă generală în sistemul de sănătate.

„Eu nu am o informaţie legată de o grevă generală. Am avut o întâlnire destul de lungă ieri cu cei de la Sanitas, am ascultat revendicările lor, unele cred că sunt rezolvabile, altele, care persistă de mai mulţi ani, trebuie discutate cu Guvernul şi luată o decizie”, a spus Rafila.

Rafila spune că trebuie să se aibă în vedere dificultăţile economice

Ministrul a ținut să puncteze că trebuie ca toată lumea să fie realistă şi să ţină cont şi de dificultăţile economice existente, astfel încât să se găsească o soluţie care să permită anumite corecţii pentru modul în care personalul medical este salarizat sau primeşte anumite drepturi.

„Să nu uităm, şi acest lucru trebuie luat în discuţie şi să sperăm că nu ajungem într-o situaţie a unui conflict major de muncă”, a spus Rafila la Palatul Parlamentului.

Rafila a menţionat că Ministerul Sănătăţii este în permanenţă deschis dialogului. El a sublniat că instituția pe care o conduce are o relaţie constructivă cu sindicatele, dar că trebuie să existe o decizie la nivel guvernamental privind soluţionarea revendicărilor.

Semnături pentru greva generală

Consiliul de Coordonare al Federației ”Solidaritatea Sanitară” a decis declanșarea acțiunilor de protest. Astfel, a fost demarată strângerea de semnături pentru declanșarea grevei generale a lucrătorilor din sănătate și demisia în masă din contractele de gărzi a medicilor membri ”Solidaritatea Sanitară” începând cu data de 23 mai 2023.

Anterior, Federaţia Solidaritatea Sanitară le-a solicitat guvernanților ca cei din domeniul sănătății să nu aibă parte de reduceri bugetare

”În cazul angajaţilor din Sănătate se poate discuta doar despre creşterea veniturilor salariale. Având în vedere faptul că pe agenda Guvernului de astăzi, 12.04.2023, se află o discuţie privind posibilitatea de reducere a bugetelor unora dintre sectoare, Federaţia Solidaritatea Sanitară solicită guvernanţilor să nu includă Sănătatea în lista celor care vor suferi reduceri bugetare”, au transmis atunci, sindicaliştii, într-un comunicat de presă.

Nu se fac modificări la vârful Ministerului Sănătății

Pe de altă parte, Rafila a vorbit anterior și despre o posibilă schimbare a sa la rotativa guvernamentală care urmează. El a spus că nu e deloc îngrijorat, singura sa dorinţă fiind aceea ca proiectele începute să fie continuate şi chiar realizate. Ministrul a spus că nu are informaţii despre acest lucru şi că aşteaptă finalul negocierilor politice.

”Nu am informaţii în acest sens şi o să vedem, nu are niciun rost să facem niciun fel de speculaţii legate de componenţa guvernului, până când negocierile politice se termină, nu am niciun fel de îngrijorare sau de stres”, a declarat Rafila.