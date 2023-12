Marcel Ciolacu a făcut noi declarații despre alegerile prezidențiale, sâmbătă, 2 decembrie. Potrivit lui societatea din România nu este pregătită pentru un președinte independent. Premierul a vorbit și despre câțiva posibili „adversari politici”. Printre aceștia i-a enumerat pe Eduard Hellvig, fostul director al SRI, dar și pe Mircea Geoană.

Întrebat despre o posibilă candidatură la președinția României, Marcel Ciolacu nu a oferit un răspuns clar. Totuși, el nici nu a negat posibilitatea ca el să candideze la alegerile prezidențiale.

În plus, premierul a spus, în schimb, că are de înfruntat, momentan, numeroase provocări, cum ar fi respectarea jaloanelor Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și implementarea reformelor.

Liderul PSD a vorbit și despre o posibilă candidatură a lui Mircea Geoană. Acesta a fost contextul în care premierul a precizat că societatea românească nu este pregătită pentru un președinte independent.

„Nu poţi să vii să ridici pretenţii, să fii viitorul preşedinte al României, cu nişte şmecherii ieftine care se făceau prin ’92-’96. Este altă provocare. România are o altă realitate. Este cu totul altceva. Totul este schimbat. (…) Societatea aromânească nu este pregătită încă pentru un preşedinte independent. Nu forţa lucrurile. Eu nu am forţat niciodată lucrurile”, a spus el.

Recent, fostul director SRI Eduard Hellvig a transmis un mesaj pe rețelele de socializare. aici, el spune că „România ordonată, fără să fie şi coordonată, riscă să se transforme într-un proiect cu nume frumos, dar cu un conţinut dezordonat, precum nişte covrigi fără o sârmă unificatoare.

Premierul României a declarat că nu vede în această declarație un atac.

„Eu cred că avem nevoie de o Românie ordonată. Eu nu am luat-o ca pe un atac. Sunt ferm convins că o Românie ordonată nu poate să fie decât dacă este şi o Românie coordonată. Sunt ferm convins, mai ales în contextul actual. PSD de obicei voia să ia totul, să câştige totul, să aibă totul şi a văzut că a pierdut toate alegerile. (…) Îmi convine ca şi adversar politic domnul Hellvig. Devine mai dinamică… (…) Am zis că îmi convine, nu am nicio problemă. Decizia PNL. Momentan, preşedintele PNL este domnul Ciucă. (…) Să ştiţi că am un partener corect în Nicolae Ciucă şi Nicolae Ciucă are un partener corect în mine”, a spus el.