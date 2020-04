„Atunci când PNL guvernează prost, nu ştie să facă altceva decât să atace PSD. Dar din ce în ce mai mulţi români văd adevărul: PNL guvernează haotic şi fără niciun plan economic. Nu testează populaţia, nu cumpără echipamente şi din cauza asta mor oameni cu zile. Suceava este doar un exemplu. În ultimele două săptămâni toate partidele politice au cerut în mod repetat un dialog cu Guvernul şi preşedintele Iohannis. Răspunsul l-am primit astăzi, printr-un atac politic.

Un atac lipsit de argumente care a venit chiar în mijlocul unei pandemii unde mor din ce în ce mai mulţi români. V-am votat un Guvern cu puteri depline nu ca să vă ocupaţi de atacuri politice. Aveţi Guvernul vostru ca să apăraţi sănătatea românilor, să aveţi grijă de veniturile lor, de locurile lor de muncă, de mâncarea pe care doresc să o pună pe masă de aceste sfinte sărbători”, a spus Ciolacu, într-un mesaj video pe Facebook.

El a adăugat că, în condiţii de criză, „când trebuie să fim uniţi”, nu vedem decât dezbinare şi ură „venind atât de la preşedintele Iohannis, cât şi de la Guvernul PNL”.

M-aș fi așteptat ca în Săptămâna Mare, în plină criză, să văd un președinte al tuturor românilor, nu un președinte doar al PNL. Dacă transparența în cheltuirea banilor publici sau democrația reprezintă o povară atât de mare pentru PNL, atunci cred cu tărie că ne îndreptăm într-o direcție complet greșită. Posted by Marcel Ciolacu on Thursday, 16 April 2020

„Astăzi, în Parlament, toate partidele politice au criticat dur actualul Guvern pentru că nu îşi face treaba, nu se ocupă de sănătatea românilor şi de veniturile lor. Dar am votat decretul în forma venită de la preşedinte pentru că ne preocupă sănătatea românilor şi faptul că trebuie să trecem împreună peste această criză. Am pus unele condiţii care sunt absolut normale: Guvernul şi preşedintele Iohannis trebuie să respecte Constituţia chiar şi în starea de urgenţă. Dacă transparenţa sau democraţia reprezintă o povară atât de mare pentru PNL, atunci cred cu tărie că ne îndreptăm într-o direcţie complet greşită. Astăzi în Parlament am votat decretul, dar şi nişte condiţii de bun simţ: Guvernul trebuie să fie preocupat de salvarea veniturilor românilor şi de locurile lor de muncă”, a afirmat acesta.

Potrivit acestuia, Guvernul PNL trebuie să aplice urgent un program de relansare economică şi să arate modul în care cheltuie banii publici. „Şi nu în ultimul rând, Guvernul trebuie să testeze cât mai mulţi români ca să putem ieşi din casă, ca să putem să ne ducem la muncă şi să avem venituri. Altfel, ne va fi de două ori mai greu. M-aş fi aşteptat ca în Săptămâna Mare, în plină criză, să văd un preşedinte al tuturor românilor, nu un preşedinte doar al PNL. Chiar şi aşa, îmi menţin dorinţa de dialog cu toate partidele politice, cu Guvernul şi cu Preşedinţia pentru că sănătatea românilor e mai importantă decât luptele politice”, a încheiat Ciolacu.

Agerpres aminteşte că preşedintele Klaus Iohannis a criticat, joi, faptul că majoritatea parlamentară a votat mai multe măsuri în contextul decretului privind prelungirea stării de urgenţă, afirmând că ”este complet imoral să se pună pe umerii generaţiei tinere factura de mâine a unor măsuri aberante promovate de nişte iresponsabili”.