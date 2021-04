Ludovic Orban a anunţat vineri că 36 de organizaţii PNL au votat, în biroul judeţean, susţinerea candidaturii sale pentru un nou mandat la şefia partidului. Liderul liberalilor a mai spus că va avea loc anul acesta Congresul formaţiunii, însă evenimentul va fi organizat în funcţie de cum va permite situaţia epidemiologică.

„36 de organizaţii au votat în biroul judeţean susţinerea candidaturii mele. Nu am vrut să spun, nu am forţat. E o chestiune normală firească să ai democraţie în interiorul partidului, în fiecare partid ar trebui şi în mod clar o să facem Congres anul acesta”, a afirmat Ludovic Orban, vineri într-o conferinţă de presă la sediul Prefecturii Dolj.

El a mai spus că în funcţie de cum va evolua situaţia epidemiologică va fi organizat şi Congresul PNL.

Ce spunea Cîțu despre Orban și posibila sa candidatură pentru șefia PNL?

De cealaltă parte, Florin Cîțu vorbea zilele trecute despre actualul lider PNL, Ludovic Orban, catalogându-l drept „responsabil” și o persoană care are „interesul PNL în față”. Totodată, el sublinia faptul că experiența lui Orban în România nu poate fi comentată și nu este nevoie de o evaluare de la cineva care abia a intrat pe scena politică.

„Președintele PNL este responsabil, are interesul PNL în față. Ludovic Orban are experiență în România. Nu are nevoie de o evaluare de la cineva care abia a intrat în politică”, a declarat Cîțu.

Luna trecută acesta vorbea și despre posibila sa candidatură pentru șefia PNL, însă nu a oferit un răspuns concret. Cu toate acestea, Florin Cîțu preciza că sunt și alte persoane interesate să candideze, fără să le nominalizeze.

„Când va fi să fie anunțat Congresul, vor fi chiar mai multe persoane care își vor anunța candidatura. În ce mă privește, am spus că am acumulat destulă experiență politică, dar până când nu se anunță Congresul, prefer să mă concentrez pe ceea ce am de făcut la Guvern”, a comentat el.