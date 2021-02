Florin Cîțu vine cu noi informații. Premierul țării are în vizor o nouă funcție. Mai exact, acesta a anunțat că va candida la Congresul PNL pentru o funcție în conducere. Totodată, premierul a mai adăugat că nu este exclus să țintează șefia partidului, însă în prezent cea mai mare preocupare a sa este legea bugetului de stat.

El a vorbit și despre experiența sa n partid, de patru ani și susține că poate aduce partidului o contribuție la vârf.

„In acest moment ma concentrez pe buget, trebuie sa avem buget daca vream sa avem performanta. Orice alte discutii, toate la timpul lor. Cand voi lua o decizie vom vedea atunci. Sunt vicepresedinte PNL, am o experienta in cei 4 ani si sunt sigur ca voi candida pentru o functie in PNL, pot sa aduc o contributie la varf”, a zis Florin Citu.

Întrebat dacă exclude să candideze la șefia PNL, premierul Cîțu nu a exclus acest lucru, însă se pare că va mai fi nevoie de timp.

„Am spus ca discutam toate la timpul lor”, a precizat premierul.

Florin Cîțu anunță o evoluție în România

În cadrul discuțiilor legate de șefia PNL, Florin Cîțu a vorbit și despre planurile pe care le are pentru România. Acesta susține că țara noastră ar putea adera la spațiul Schengen în acest an și va adopta euro după 2024 – 2025.

„Parcursul pentru euro a fost puțin întârziat de această criză din 2020. Este nevpie de convergență reală. Vom recupera în perioada 2021 – 2024, dar trebuie să fim constiență că aderarrea la euro va fi după 2024”, a spus Florin Cîțu, la Digi24.

Totodată, șeful Executivului a mai precizat că este dificil să aderi la zona euro în ciză, dar România își menține obiectivul și că aderarea presupune reformarea economiei, pentru că în interiorul zonei euro competiția este foarte dură. Intrarea în antecamera zonei euro în 2024 – 2025, iar adoptarea monedei europene ar putea avea loc în 2027 – 2028.

În ceea ce privește intraraea în spațiul Schengen, Florin Cîțu spune că acest lucru s-ar putea întâmpla chiar în acest an.

„România este gata să intre în Schengen din 2011. A apărut discuția cu MCV-ul. Trebuie să coretăm această problemă anul acesta. Vom face tot posibilul să avem un raport favorabil MCV. Dacă toate merg bine și avem un raport favorabil, putem să sperăm să continuăm discuțiile de aderare la Schengen chiar de anul acesta. Dar, repet, depinde de noi”, a spus premierul.

Sursă foto: INQUAM Photos, George Călin