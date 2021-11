Premierul Florin Cîţu a declarat, vineri, că a avut o discuţie bună cu PSD. Acesta nu a exclus varianta de a ceda social-democraţilor funcţia de premier, prin rotaţie.

„A fost o discuţie bună, dar nu putem să spunem peste noapte că totul e roz. Suntem responsabili, vrem să facem un guvern, ne uităm la cea mai bună soluţie pentru România şi pentru PNL”, a răspuns, vineri, Florin Cîțu.

„Mergem în Partidul Național Liberal cu concluzia celor două discuții, iar decizia o va lua Partidul Național Liberal, nu președintele PNL. Este o altă schimbare pe care am făcut-o după congresul din septembrie”, a declarat președintele PNL.

Florin Cîțu cedează în fața PSD

Totodată, premierul Florin Cîțu a precizat că în discuții a apărut și varianta unei rotații a premierilor, de la PNL și de la PSD.

„Suntem responsabili în formarea noului guvern„, a declarat premierul Cîţu.

Întrebat ce părere are de declaraţiile făcute recent de Dacian Cioloş, Florin Cîţu a spus că este dezamăgit.

„Sunt puțin dezamăgit. Am avut o discuție bună cu cei de la USR, dar ieri am văzut o declarație în spațiul public de la domnul Cioloș în care iarăși pune sub umbră autoritatea președintelui PNL”, a declarat FlorinCîțu.

Președintele PNL a spus că „e complicat să negociezi cu cineva care spune că, atunci când vorbești de președintele PNL, ar fi o glumă să fie premier. Dar menținem dialogul”.

Urmează o alianța PSD-PNL-UDMR

De asemenea, Florin Cîțu, susține că UDMR va face parte din viitorul guvern. El a lăsat să se înțeleagă că se îndreaptă spre o alianță PSD-PNL-UDMR, ceea ce ar aduce o majoritate parlamentară.

”UDMR va face parte din guvern, sunt partenerii noștri și va face parte din orice formulă de guvern”, a spus Florin Cîțu.

Marcel Ciolacu susține un guvern PSD-PNL

De asemenea, președintele PSD, Marcel Ciolacu, pare că susține această propunere.

„Cred că este necesar ca UDMR-ul și minoritățile naționale să fie prinse în această construcție politică. Nu mai trebuie să vorbim de un guvern de coaliție, ci trebuie să vorbim despre guvernul României.”, a spus Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu susține că cea mai bună variantă pentru România, astăzi, ar fi un guvern PSD-PNL, care să confere stabilitate. Acesta spune că și Florin Cîțu a înțeles că nu mai poate să fie prim-ministru în viitorul guvern.

”Eu cred că este cea mai bună soluție în acest moment (un guvern PSD-PNL). Sunt ferm convins că întoarcerea la români este necesară pentru că s-a făcut un acces la guvernare prin foarte multe minciuni, dar România nu mai poate rezista la încă o criză politică.

Primul lucru pe care l-am cerut domnului Cîțu, ieri, a fost execuția bugetară. Ne-a fost trimisă execuția bugetară, ne vom uita foarte atent pe ea, pentru a nu minți românii. Ce se poate anul acesta, se poate, ce nu se poate va veni anul viitor.

Este foarte important să depășim aceste luni până în martie, dacă vom reuși să înțelegem. Cred că și domnul Florin Cîțu a realizat că nu mai poate să fie prim-ministrul României.”, a spus Marcel Ciolacu.

”Există o cutumă parlamentară care așează lucrurile în matca lor: în funcție de numărul de mandate din Parlament. O să las eu de la mine și nu facem împărțirea după scorul din sondaje.”, a spus Marcel Ciolacu.