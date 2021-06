Cine sunt câștigătorii premiilor Pulitzer din acest an?

The Star Tribune a câştigat premiul Pulitzer în categoria „breaking news”, pentru articole despre uciderea lui George Floyd, în timp ce Reuters şi The Atlantic au fost distinse ex aequo în categoria „jurnalism explicativ”, conform informațiilor transmise de reuters.com

În 2020, „instituţiile media naţionale s-au confruntat cu complexitatea relatărilor succesive despre o pandemie globală, conştientizarea problemei rasismului şi contestarea vehementă a rezultatelor alegerilor prezidenţiale”, a susținut Mindy Marques, copreşedinta comitetului Pulitzer, cu prilejul anunţului de decernare difuzat online.

Reporterii Reuters au fost premiaţi în categoria „jurnalism explicativ” pentru o „analiză de pionierat a datelor”. Aceştia au împărţit premiul pentru „jurnalism explicativ” cu Ed Yong, de la The Atlantic, care a fost apreciat de comitetul Pulitzer pentru „o serie de articole lucide şi definitorii despre pandemia de COVID-19”.

Ce alte premii au fost câștigate?

Agenţia de presă Associated Press a câştigat în categoria „fotografie breaking news” pentru imagini ce înfățișează proteste din SUA, iar Robert Greene, de la Los Angeles Times, a fost premiat în categoria „editorial” pentru materiale despre reforma sistemului de cauţiune şi penitenciare. Comitetul a mai anunţat acordarea unei distincţii speciale Darnellei Frazier, adolescenta care a înregistrat cu telefonul mobil momentul uciderii lui George Floyd.

În categoria „serviciu public”, a fost recompensată publicaţia The New York Times pentru relatarea „profetică şi extinsă a pandemiei de coronavirus”.

Redacţia The Boston Globe a fost recompensată pentru „jurnalism de investigaţie” cu o anchetă care a scos la iveală eşecul sistematic la nivelul guvernelor statelor de a comunica informaţii despre şoferi de tir periculoşi, care ar fi putut să-i împiedice pe aceştia să mai conducă pe drumurile publice.

Totodată, comitetul Pulitzer recompensează realizări deosebite şi în domeniul artelor, iar anul acesta, premiul pentru ficţiune i-a revenit scriitoarei Louise Erdrich, cu romanul „The Night Watchman”, despre încercarea de a strămuta triburi ale nativilor americani în anii 1950.

Amintim că anunţarea câştigătorilor de anul acesta, programată iniţial pentru 19 aprilie, a fost amânată cu aproape două luni pentru a permite celor 18 membri ai comitetului să se întâlnească şi să dezbată propunerile în persoană şi nu de la distanţă. Dineul dedicat câştigătorilor, care în mod tradiţional are loc imediat după ceremonia de decernare, şi este găzduit de Universitatea Columbia, a fost amânat pentru toamnă.

Lista completă a câştigătorilor premiilor Pulitzer 2021

Pulitzer se acordă în 21 de categorii, dintre care 14 sunt dedicate jurnalismului, iar şapte recompensează realizări deosebite în domeniul artelor. Aceasta este lista completă a câştigătorilor premiilor Pulitzer 2021:

Jurnalism

Serviciu Public – The New York Times Breaking News – Redacţia Star Tribune, Minneapolis Jurnalism de investigaţie – Matt Rocheleau, Vernal Coleman, Laura Crimaldi, Evan Allen şi Brendan McCarthy de la The Boston Globe Jurnalism explicativ – Ed Yong de la The Atlantic şi Andrew Chung, Lawrence Hurley, Andrea Januta, Jaimi Dowdell şi Jackie Botts de la Reuters Jurnalism local – Kathleen McGrory şi Neil Bedi de la Tampa Bay Times Jurnalism naţional – Redacţiile Marshall Project; AL.com, Birmingham; IndyStar, Indianapolis; şi The Invisible Institute, Chicago Jurnalism internaţional – Megha Rajagopalan, Alison Killing şi Christo Buschek de la BuzzFeed News, New York Jurnalism creativ – Nadja Drost, colaborator freelance la The California Sunday Magazine şi Mitchell S. Jackson, colaborator freelance la Runner’s World Comentariu – Michael Paul Williams de la Richmond Times-Dispatch Cronică – Wesley Morris de la The New York Times Editorial – Robert Greene de la Los Angeles Times Caricatură – Nu a fost acordat Fotografie breaking news – Fotoreporterii Associated Press Fotoreportaj – Emilio Morenatti de la Associated Press Reportaj audio – Lisa Hagen, Chris Haxel, Graham Smith şi Robert Little de la National Public Radio



Literatură, dramaturgie, muzică

Ficţiune – ”The Night Watchman”, de Louise Erdrich

Dramaturgie – “The Hot Wing King”, de Katori Hall

Istorie – “Franchise: The Golden Arches in Black America”, de Marcia Chatelain

Biografie – “The Dead Are Arising: The Life of Malcolm X”, de Les Payne şi Tamara Payne

Poezie – “Postcolonial Love Poem”, de Natalie Diaz

Non-ficţiune – “Wilmington’s Lie: The Murderous Coup of 1898 and the Rise of White Supremacy”, de David Zucchino

Muzică – “Stride”, de Tania León

Distincţie specială – Darnella Frazier.

Sursa foto: Facebook, Pulitzer Prizes