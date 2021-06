The New York Times, The Atlantic şi Star Tribune, precum şi agenţia de ştiri Reuters s-au numărat printre câştigători, pentru articole referitoare la pandemia de COVID-19 şi la inechităţi rasiale în acţiunile forţelor de ordine din Statele Unite, subiecte care au dominat ceremonia, transmite Reuters.

Pandemie, rasism şi contestarea rezultatelor alegerilor prezidenţiale din SUA

Publicaţia The New York Times a fost recompensată în categoria „Serviciu public”, pentru relatarea „profetică şi extinsă a pandemiei de coronavirus”.

Redacţia The Boston Globe a fost recompensată pentru „Jurnalism de investigaţie” cu o anchetă care a scos la iveală eşecul sistematic la nivelul guvernelor statelor de a comunica informaţii despre şoferi de TIR periculoşi, care ar fi putut să-i împiedice pe aceştia să mai conducă pe drumurile publice.

Comitetul Pulitzer recompensează realizări deosebite şi în domeniul artelor, iar anul acesta, premiul pentru ficţiune i-a revenit scriitoarei Louise Erdrich, cu romanul „The Night Watchman”, despre încercarea de a strămuta triburi ale nativilor americani în anii 1950.

În 2020, „instituţiile media naţionale s-au confruntat cu complexitatea relatărilor succesive despre o pandemie globală, conştientizarea problemei rasismului şi contestarea vehementă a rezultatelor alegerilor prezidenţiale”, a declarat Mindy Marques, copreşedinta comitetului Pulitzer, în timpul anunţului de decernare difuzat online.

Relatările despre cazul George Floyd, recompensate de comitetul Pulitzer

The Star Tribune a câştigat premiul Pulitzer în categoria „Breaking news”, pentru articole despre uciderea afro-americanului George Floyd de către poliţie în luna mai a anului trecut, materiale apreciate de juriu ca fiind „imediate, informate şi nuanţate”, în timp ce Reuters şi The Atlantic au fost distinse ex aequo în categoria „Jurnalism explicativ”.

Reporterii Reuters au fost premiaţi în categoria „Jurnalism explicativ” pentru o „analiză de pionierat a datelor” care a arătat cum o procedură juridică obscură, cea a „imunităţii calificate”, protejează forţele de ordine împotriva urmăririi penală în situaţiile când folosesc excesiv forţa.

Aceştia au împărţit premiul pentru „Jurnalism explicativ” cu Ed Yong, de la The Atlantic, care a fost apreciat de comitetul Pulitzer pentru „o serie de articole lucide şi definitorii despre pandemia de COVID-19”.

Distincţie specială pentru adolescenta care a înregistrat uciderea lui George Floyd

Multe dintre premii recompensează materiale referitoare la acţiuni ale forţelor de ordine şi la mişcarea globală de protest care a izbucnit după uciderea lui George Floyd.

Astfel, agenţia de presă Associated Press a câştigat în categoria „Fotografie Breaking news” pentru imagini de la proteste, iar Robert Greene, de la Los Angeles Times, a fost premiat în categoria „editorial” pentru materiale despre reforma sistemului de cauţiune şi penitenciare.

Comitetul a mai anunţat acordarea unei distincţii speciale pentru Darnella Frazier, adolescenta care avea 17 ani când a înregistrat cu telefonul mobil momentul uciderii lui George Floyd, pentru a sublinia „rolul crucial al cetăţenilor în procesul căutării adevărului şi a dreptăţii de către jurnalişti”.

Premiile Pulitzer au fost create de ziaristul american de origine maghiară Joseph Pulitzer şi se acordă începând cu anul 1917. Câştigătorul fiecărei categorii primeşte 15.000 de dolari, cu excepţia laureatului pentru Public Service, care primeşte o medalie de aur.

Sursa foto: Facebook, Pulitzer Prizes