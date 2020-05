Bucurie imensă pentru jurnalista Monica Ulmanu. Graphic Editor Washington Post, românca a fost în echipa care a câștigat un Premiu Pulitzer la ediția din acest an. Despre prima româncă care câștigă un premiu prestigios se știe că înainte de Washington Post, a lucrat la The Guardian și la The Boston Globe. În urmă cu zece ani, a făcut un stagiu la The New York Times. Este absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării din București.

Monica Ulmanu a dat mai multe detalii despre proiectul care i-a adus recunoșterea internațională. Proiectul ăsta a pornit, practic, din nimic. A pornit de la nişte studii care arătau că păsările şi insectele din Poerto Rico dispar”, a povestit ea pentru Mediafax. Împreună cu colegii ei, a încercat să vadă care este cauza și de aici a început totul. Au fost analizate temperaturile şi diferenţa de temperatură dintre ce se întâmplă acum şi ce se întâmpla în perioada preindustrială. Concluzia a fost incredibilă: locul se încălzea foarte rapid iar temperatura medie crescuse cu mai mult de două grade Celsius. „Şi atunci ne-am propus să analizăm seturi de date foarte mari şi globale ca să vedem unde se mai întâmplă acest lucru”, a spus Monica Ulmeanu.

Seria se numeşte ”2°C: Beyond the Limit”, 2 grade Celsius, cifra cel mai des folosită în discuţiile despre încălzirea globală, a punctat Monica.

Ea a explicat că dacă diferenţa de temperaturi medii de la un an la celălalt depăşeşte două grade la nivel global, atunci pot fi nişte consecinţe ireparabile.

Ulterior, s-a descoperit că încălzirea se petrece neregulat şi că unele zone sunt mai afectate decât altele, mai ale în oceane. „Aşa a pornit proiectul nostru”, a continuat Ulmanu. În clipa în care primul articol care era despre America a văzut lumina zilei, impactul a fost foarte mare iar presa locală a început să investigheze ca să vadă care sunt consecinţele încălzirii globale.

Tatăl ei, un cunoscut jurnalist

Dragostea pentru jurnalism a moștenit-o de la tatăl ei, Pavel Peană, fost jurnalist la Gazeta Sporturilor. „Îmi plăcea când venea acasă și ne aducea ziarul. De mică citeam ziarul”, a spus ea pentru paginademedia.ro. Ea s-a orientat spre grafică și multimedia, dar la seria de articole premiate cu Pulitzer a făcut și jurnalism „clasic”: documentare, interviuri editare.

Ea a povestit cum se lucrează la Washington Post. „Nu publicăm niciodată nimic până nu suntem complet siguri pe informațiile respective. Chiar le verificăm din trei surse. Redacțiile au mai multă viziune, oamenii de aici sunt vizionari.

Viziunea lor e că lucrurile la care lucrezi trebuie să schimbe lucruri, iar cititorul este mereu pus pe primul loc.”, a punctat Monica.