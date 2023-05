Partidele retur din semifinale vor avea loc în această săptămână, marți și miercuri de la ora 22:00. Marți este programat duelul dintre Inter Milano și AC Milan, pentru ca miercuri să aibă loc super confruntarea dintre Manchester City și Real Madrid.

Inter – Milan pleacă de la 2-0 pentru gruparea lui Simone Inzaghi. Inter a dominat categoric confruntarea tur și doar un miracol a făcut ca AC Milan să scape doar cu două goluri încasate. Milan a contat doar pe final de meci și e greu de crezut că este capabilă de o Remontada.

La casele de pariuri online AC Milan are cota 13.00 să ajungă în finala competiției. O cotă excelentă pentru cei care cred în miracole, în timp ce Inter are doar cota 1.04. Cât privește cotele 1X2, Inter este din nou favorită la victorie, cu cota 2.16 în timpul regulamentar, egalul are cota 3.35, iar succesul lui AC Milan are 3.80.

Este de așteptat un nou meci cu multe ocazii, iar un pericol pentru poarta lui AC Milan este atacantul Edin Dzeko. Acesta a înscris și în tur și a ajuns la opt reușite în 19 partide contra lui AC Milan. Unibet îi oferă cota 1.72 să trimită peste 0.5 șuturi pe poartă, o selecție cu adevărat interesantă.

Va rezista Real Madrid în confruntarea cu Manchester City?

Cel mai așteptat meci al săptămânii în Europa este însă cel dintre Manchester City și Real Madrid. Semifinala pleacă de la 1-1, dar Real Madrid pare a avea șanse mici la calificare, din moment ce City a reușit să câștige ultimele 15 meciuri de pe teren propriu din toate competițiile.

Cota pentru calificarea lui City în finală este 1.30, iar Real Madrid are cota 3.60. La victorie, formația lui Guardiola are cota 1.63, egalul are cota 4.60, iar succesul oaspeților are 5.20. Un pont foarte interesant pentru această confruntare este că City va conduce la pauză și va câștiga partida, care la Unibet are cota 2.40.

City și-a zdrobit adversarele în ultimele meciuri de acasă

Apărarea lui Real Madrid va avea cel mai probabil o seară grea, din moment ce atacul lui City este unul de temut. Nu doar Erling Haaland impresionează, ci forța colectivă a echipei. Drept urmare, în opt din ultimele nouă meciuri disputate acasă de City formația a marcat cel puțin trei goluri. Spre exemplu, Bayern a cedat cu 3-0, iar Leipzig a pierdut cu 7-0. În aceste condiții, cei care cred că City va marca din nou Peste 2.5 goluri pot miza pe o cotă foarte bună disponibilă la Unibet, 2.65.

Meciuri tari și în Europa League și Conference League

Seara de joi este rezervată semifinalelor din Europa League și Conference League. Capul de afiș din semifinalele Europa League este FC Sevilla – Juventus Torino, ce pleacă de la 1-1. În tur, italienii au egalat în prelungiri și pornesc așadar cu șansa a doua pe terenul unei grupări ce a scris istorie în Europa League. Sevilla are cota 1.77 să ajungă în finală, iar Juventus are 2.00. La victorie, andaluzii au cota 2.55, egalul are cota 3.55, iar succesul italienilor are 3.55. Cealaltă semifinală propune un duel între Leverkusen și Roma, ce pleacă de la 1-0 pentru gruparea lui Mourinho. Roma are astfel cota 1.50 pentru calificare, iar nemții au 2.50. Leverkusen are 2.05 să câștige, egalul are cota 3.55, iar victoria lui AS Roma are 3.95.

Conference League o are mare favorită pe West Ham. Britanicii au câștigat în tur cu 2-1 contra lui AZ Alkmaar și sunt favoriți la calificarea în finală, având cota 1.25. Olandezii au cota 3.75. La victorie, West Ham are 2.60 să o învingă din nou pe Alkmaar, egalul are 3.25, iar succesul batavilor are 2.65. În cealaltă semifinală se întâlnesc FC Basel și Fiorentina. Elvețienii s-au impus în tur cu 2-1 și au cota 1.62 la calificare, în timp ce Fiorentina are 2.20. Toscanii sunt favoriți să câștige în retur și au 1.80, egalul are 3.85, iar succesul lui Basel are 4.00.