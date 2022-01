Cine îi va lua locul la Cotroceni lui Klaus Iohannis și va fi noul președinte al României. Europarlamentarul PNL, Cristian Bușoi, a dat un răspuns la această întrebare în cadrul emisiunii Talk News de la Profit TV.

Întrebat cine din PNL ar putea fi locomotivă pentru alegerile prezidenţiale din 2024, după ce Klaus Iohannis va pleca din funcție, Buşoi i-a nominalizat pe Nicolae Ciucă, Florin Cîţu, Emil Boc, Rareş Bogdan sau Ilie Bolojan, dacă îşi doreşte.

În cadrul aceleași intervenții, europarlamentarul PNL l-a contrazis pe colegul său de partid, Rareș Bogdan pe marginea subiectului privind plecarea din Guvern a ministrului Sănătății, Alexandru Rafila.

”Eu, personal cred că ministrul Sănătăţii face treabă bună. Nu este în acest moment un motiv să plece din funcţia de ministru al Sănătăţii, ştie ce are de făcut, înţelege mai mult decât alţii fenomenul medical şi are şi autoritatea funcţiei. Nu văd ca ministrul să plece, e un om care ştie bine ce are de făcut”, a afirmat el.

Bușoi, despre tensiunile din coaliţia de guvernare

Despre tensiunile din coaliţia de guvernare, Buşoi a afirmat că ştia de la început că nu va fi o coaliţie uşoară.

”Sunt lucruri care trebuie reglate”, a precizat europarlamentarul PNL.

În opinia sa, ar fi bine să fie rezolvate aceste probleme pe care românii le aşteaptă rezolvate, şi să se comunice lucrurile pozitive şi nemulţumirile să fie ţinute în interior. În plus, Bușoi a arătat că PNL nu este captiv faţă de PSD.

„Avem premierul, care e membru PNL şi ministere importante, într-adevăr, sunt anumite situaţii în care miniştrii PSD comunică mai intens, şi pe criza energiei am putut percepe o anumită încercare a partenerilor noştri de a duce responsabilitatea total către zona PNL, poate şi pentru că ministrul Energiei este de la PNL, însă măsurile în vigoare care vor fi îmbunătăţite au fost votate aproape în unanimitate, de toate partidele din Parlament, înainte ca formal această coaliţie să existe”, a mai spus Cristian Buşoi.

Atacul la Alexandru Rafila

Trebuie amintit că Rareș Bogdan l-a criticat, miercuri, pe ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, afirmând că acesta “a jucat cu ochii la sondaje şi nu cu ochii la sănătatea românilor”, atunci când a venit vorba despre certificatul verde. Mai mult, el a arătat că dacă această coaliţie de guvernare este menită să continue, PSD va trebui să înveţe să respecte PNL, pentru că nu se poate ca cineva să fie şmecher şi altcineva să plătească costurile guvernării.

În replică, liderul PSD, Marcel Ciolacu a susținut că evaluarea miniștrilor o face premierul.

„El după ce are o evaluare, dacă vrea sau nu să-l schimbe, vine în coaliție”, a spus Marcel Ciolacu, în fața jurnaliștilor.