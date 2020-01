Preşedintele Klaus Iohannis şi Partidul Naţional Liberal îşi doresc foarte mult declanşarea alegerilor anticipate, pentru a putea scăpa de influenţa PSD din Parlament, spun ei. Ca să se ajungă la anticipate, mai întâi trebuie să cadă Guvernul condus de Ludovic Orban, iar Antena 3 prezintă variantele pe care le are şeful statului pentru un nou prim-ministru:

Nicolae Ciucă , actual ministru al Apărării în Cabinetul Orban şi fost şef al Statului Major General

, actual ministru al Apărării în Cabinetul Orban şi fost şef al Statului Major General Rareş Bogdan , europarlamentar şi prim-vicepreşedinte al PNL

, europarlamentar şi prim-vicepreşedinte al PNL Marcel Vela , actual ministru al Afacerilor Interne în Cabinetul Orban

, actual ministru al Afacerilor Interne în Cabinetul Orban Ludovic Orban – preşedintele Iohannis ar putea veni tot cu actualul premier, pentru ca Guvernul propus să pice mai uşor în Parlament

Primul pas spre declanşarea alegerilor anticipate

Premierul Ludovic Orban a făcut, joi, primul pas spre declanşarea alegerilor anticipate. El a anunţat, în debutul şedintei de Guvern, că își va asuma răspunderea pentru alegerea primarilor în două tururi de scrutin. Social-democrații vor depune moțiune de cenzură în trei zile de la angajarea răspunderii Guvernului în Parlament, UDMR urmând să voteze moțiunea de cenzură după cum a promis că va face dacă se schimbă legislația electorală cu câteva luni înaintea alegerilor.

„Dupa cum bine ştiţi, PNL susţine alegerea primarilor cu jumătate plus unu din cetăţenii care-şi exprimă votul în alegerile locale. În urmă cu mai bine de doi ani, am iniţiat un proiect de lege pentru a transpune voinţa oamenilor de îmbunătăţire a modului de alegere a primarilor, prin oferirea unei legitimităţi. Proiectul a fost parcat neregulamentar la o defunctă comisie de cod electoral. Ca atare, stimaţi colegi, evident în discuţiile avute cu domnul ministru şi alţi colegi am luat decizia să ne angajăm raspunderea”, a declarat premierul Orban.

