Un avocat din Botoşani a intrat în topul tinerilor fermieri din România

În nordul Moldovei, tânărul Tiberiu Nichiteanu, 33 de ani, de aproximativ nouă ani, conduce una din cele mai importante firme din judeţul Botoşani. Este vorba de o fermă agricolă care astăzi exploatează peste 1.300 de hectare, cu producţii de câteva tone la hectar pe diferite culturi industriale. Tiberiu Nichiteanu este proprietarul unui parc de utilaje în valoare de câteva milioane de euro, plus un spaţiu uriaş pentru depozitarea cerealelor.

Terenurile agricole ale lui Tiberiu Nichiteanu se află în satul Miorcani, comuna Rădăuţi Prut, chiar pe malurile râului-graniţă care desparte România de Republica Moldova. Povestea acestei afaceri de succes în domeniul agricol a început chiar în anii ‘90. Astfel, a preluat afacerea familiei. „Am început să cumpărăm teren. În 2007, aveam deja 700 de hectare. Dacă nu ai pământ mult, nu ai cum să faci o agricultură performantă. Şi dacă nu faci o agricultură performantă, mai bine nu te apuci. Te înghite concurenţa“, spune Tiberiu Nichiteanu, citat de botosaneanul.ro. A urmat apoi accesarea unui proiect SAPARD cu fonduri europene prin care a cumpărat utilaje noi direct din America.

„Am cumpărat un tractor şi o combină John Deere plus încă câteva utilaje. Din acel moment am început să ne dezvoltăm. Aveam pământ şi utilaje performante. Totodată, am achiziţionat seminţe certificate de la mari producători. Sunt condiţiile esenţiale pentru o agricultură performantă. Din acel moment, am plecat pe drumul cel bun şi am tot prosperat“, spune Nichiteanu.

Tiberiu Nichiteanu are opt tractoare, două combine de mare capacitate şi numeroase alte utilaje. Cultivă grâu, rapiţă, floarea soarelui, porumb şi soia. Grâul, la putere Cea mai mare suprafaţă este acoperită cu grâu, peste 550 de hectare urmată de cea de floarea soarelui cu peste 270 de hectare. Anul trecut producţiile au fost mulţumitoare pentru fermierul botoşănean având în vedere că la porumb a obţinut în jur de 9.700 de kilograme la hectar, iar la grâu peste 6.000 de kilograme la hectar.