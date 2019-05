Locul 1 – Dana Gîrbovan

Judecătoarea clujeană s-a remarcat în ultimii ani printr-unul din cele mai echilibrate discursuri din

magistratura românească. Dana Gîrbovan a ieșit la rampă în urmă cu câțiva ani cerând desecretizarea unor

decizii CSAT și stabilirea în baza căror legii au fost extinse atribuțiile unor servicii secrete. Magistratul

clujean poate nu a fost popular în momentul în care a făcut acele cereri, dar ea a acționat în numele legii.

Iar în justiție este vorba despre lege.

Locul 2 – Lia Savonea

Cu o experiență în magistratură de 22 de ani, Lia Savonea este cea pe umării căreia stă de la finalul anului

trecut garantarea independenței justiției de la noi. Este președinta Consiliului Superior al Magistraturii și

unul dintre cei mai influenți magistrați din România.

Locul 3 – Ana Diculescu Șova

O prezență discretă în spațiul public, Ana Diculescu Șova este fondatoarea celei mai mari societăți de

avocați din România. Pentru ca lucrurile să fie și mai clare, prezentăm doar un număr: a fost prezentă de

peste 50.000 de ori în instanțele din România și din afara țării.

Dana Gârbovan a ținut să spună:

„Va multumesc foarte mult pentru premiu. Am mari emoții. E o mare onoare pentru mine să mă aflu aici. Prin determinare si curaj putem schimba societatea. Ce inseamna succesul pentru un judecător m-a intrebat o prietena. Omul care a venit sa-si caute dreptatea. Prinși în goana evenimentelor nu ne uitam in spate. Din 2007 am militat pentru independența justiției. In 2014 am vb de protocoale de abuzuri. Apoi ni s-au alăturat alte voci. Multumim jurnaliștilor si societatii civile ca ne-au susținut. Asa se consolidează independența justiției. După 4 ani e foarte grav ceea ce se intampla nu a scăpat nimeni de plasă serviciilor. Lupta trebuie dusă mai departe. Presiunile vin din multe parti. Din interiorul sistemului, din politica. In UNJR sunt judecători valoroși. Independența justiției nu este a noastră ci a cetățenilor”.

Cum a fost realizat Topul femeilor de succes

În acest top am căutat să plasăm femei care prin exemplele lor de viață pot fi un model și pentru

cele care vor să domine lumea, dar și pentru cele care vor să își crească micuți având cei șapte ani de

acasă. Pentru a fi cât mai aproape de realitate am luat în calcul cinci elemente, care constituie

ingredientele pentru un succes public garantat: realizările, notorietatea, cariera, povestea ce inspiră și

influența. Fiecare categorie a fost notată cu maxim 200 de puncte și cinci stele în casetele grafice de

prezentare a personajelor.

Realizările – Realizările sunt cele care le fac să iasă în evidență pe personajele din acest top, să se

diferențieze de cele care activează în aceleași domenii.

Notorietatea – Este o categorie construită în sine ca un mixaj între celelalte patru categorii, cele care

generează de fapt promovarea.

Cariera – Este categoria care arată cel mai bine gradul de perseverență a fiecărui personaj din acest Top.

Dacă o realizare poate apărea printr-o idee genială, cariera este ceva care se poate construi numai în timp

și cu multă muncă.

Povestea ce inspiră – Este categoria de care societatea are cel mai mult nevoie. Fie că vorbim despre averi

imense, influență sau femei care au reușit împotriva sorții potrivnice, toate aceste povești sunt importante

în primul rând pentru cele care sunt la început de drum. Pentru că toți visăm să fim cineva când suntem

mici. Prin acest top sperăm să oferim vise pentru fiecare adolescentă care îl va citi.

Influență – Sunt femei în acest top în funcție de care se mișcă întregi categorii sociale și, odată cu ele,

economii de sute de milioane de euro. De aceea tredurile pe care le dau ele, modelează societatea și prin

această au un cuvânt greu de spus.

