1. O „garanție” privind cel mai mic preț înseamnă că vom ajunge să plătim prea mult

Cei care vând en detail fac angajamente privind prețurile practicate de ei mai tot timpul: ”dacă găsiți acest articol mai ieftin în altă parte, noi vă vom da banii înapoi”. Acest tip de angajament este peste tot, de la magazine alimentare, până la farmacii. Deși o astfel de garanție pare, la prima vedere, să avantajeze consumatorii, dovezi clare ale ultimilor ani arată că acestea sunt, de fapt, o modalitate pentru comercianții cu amănuntul, de a menține, de comun acord, prețurile ridicate.

Când un comerciant cu amănuntul oferă un preț mai mic, o face mai ales pentru a atrage consumatorii. În plus, o companie concurentă nu are nimic de câștigat dacă oferă reduceri, așa că prețurile rămân ridicate, indiferent de ce pretind cei care promit că ”dau banii înapoi”, potrivit The Conversation.

2. Subvențiile pentru locuințe acordate chiriașilor îi avantajează, de fapt, pe proprietari

Unul dintre primele lucruri pe care le învață un student la economie este că oamenii care primesc o subvenție nu sunt neapărat și cei care beneficiază de ea. De exemplu, într-un studiu efectuat în Franța în 2006, s-a constatat că proprietarii beneficiau de mai mult de trei sferturi din subvențiile pentru locuințe acordate chiriașilor.

Exemplele din Franța, dar și din Marea Britanie, arată cât se poate de clar că, în loc să acorde subvenții pentru locuințe, guvernele ar fi trebuit pur și simplu să ofere chiriașilor sumele de bani respective și să-i lase pe aceștia să decidă ce să facă cu ei. Astfel, oamenii ar fi ales cea mai potrivită cazare din punct de vedere financiar și ar fi cheltuit restul banilor pe alimente, educație sau asistență medicală.

3. Preocupările privind costul vieții nu sunt niciodată un motiv valid pentru a evita taxarea poluării

Prețurile gazelor și carburanților au crescut în urma invaziei ruse a Ucrainei. Șoferii sunt nevoiți să plătească mult mai mult pentru a face plinul, în timp ce multe gospodării se luptă cu facturile la energie. Pentru a lupta împotriva acestei crize, țări europene au oferit consumatorilor reduceri la prețul combustibilului Asta ajută oamenii, dar este și o veste grozavă pentru furnizorii de energie. În multe cazuri, furnizorul este Rusia.

Majoritatea economiștilor ar dori introducerea de noi taxe pe petrolul din Rusia, determinând întreprinderile și consumatorii să treacă la alte surse de energie. Veniturile obținute de taxe pot fi apoi folosite pentru a ajuta oamenii direct, fie prin scăderea altor taxe, fie prin finanțarea asigurărilor sociale.

4. Politicienii sunt adesea mai credibili atunci când deleagă

Pentru a-i convinge pe oameni să aibă încredere în tine să faci ceva, o soluție este să scoți din ecuație posibilitatea de a te răzgândi ulterior. Acesta este motivul pentru care băncile centrale sunt independente de guverne: pentru ca investitorii să fie siguri că acestea nu se joacă cu ratele dobânzilor pentru câștiguri electorale.

Cu toate acestea, în majoritatea problemelor, guvernele sunt reticente în a delega procesul decizional unor instituții independente.

În Franța, de exemplu, mai multe guverne au cheltuit miliarde de euro între 2009 și 2017 pentru infrastructura necesară pentru a pune în aplicare o taxă pe transportul rutier, pentru ca apoi să dea înapoi în totalitate în perioada premergătoare alegerilor prezidențiale. Dacă punerea în aplicare a taxei ar fi fost delegată unei agenții independente, acest fiasco nu s-ar fi întâmplat niciodată.

Un alt exemplu este cel al Marii Britanii, care a lansat un fond de prosperitate comună pentru a înlocui fondurile alocate de UE pentru cele mai sărace regiuni ale sale. Noul sistem este mult mai centralizat decât înainte și este greu de știut în ce măsură va fi egalată finanțarea anterioară. În plus, fondurile de dezvoltare regională centralizate pot fi, de asemenea, predispuse la favoritism și clientelism politic, ceea ce, în Regatul Unit, ar reduce credibilitatea guvernului.

5. Nu există o formulă magică pentru a prezice schimbările pe termen scurt ale valorii unor active financiare

Nu există o formulă magică pentru a prezice schimbările pe termen scurt ale valorii unor active financiare. Bulele financiare există și ele, dar când cineva pretinde să avem încredere în ele pentru a câștiga mai mulți bani, fie minte, fie știe ceva ce restul lumii nu știe. În cel din urmă caz avem de-a face cu tranzacții privilegiate. Acest lucru este ilegal, deși încă se întâmplă.

De exemplu, în timpul crizei financiare din 2008, investitorii conectați politic, care știau unde va interveni guvernul, au câștigat mult mai mulți bani decât au făcut alții. Poveștile despre genii financiare pot fi mult mai fascinante decât aceste realități, dar asta nu înseamnă că sunt adevărate.