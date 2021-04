Falimentul fondului Archegos Capital Management al lui Bill Hwang declanșează mai multe îngrijorări decât doresc să admită veteranii din domeniul finanțelor globale, relatează Forbes.

Pentru mulți, paralelele dintre explozia din 1998 a managementului capitalului pe termen lung și lichidarea forțată a acțiunilor în valoare de peste 20 miliarde de dolari de către Hwang, pe 26 martie, au fost mult prea puternice. Și, din păcate, ar putea urma o altă criză de tip LTCM.

Acesta este mesajul pe care Nouriel Roubini îl are pe ecranele de televiziune și podcast-urile din jurul Manhattan-ului. Economistul predă la Stern School of Business la Universitatea din New York. Nu este ușor să-l ignori pe Roubini, care a prezis criza financiară globală din 2008. Cu toate acestea, ne dorim deseori să se înșele.

Urmează o nouă criză financiară

Din păcate, Roubini pare să fie aibe dreptate, avertizând cu privire la costurile negative ale împrumuturilor în lumea dezvoltată. Raporturile preț-câștiguri sunt, după calculul lui Roubini, cele mai ridicate atât din 1929, dar și de la începutul anilor 2000.

Roubini, cunoscut sub numele de „Dr. Doom “, consideră că cel mai evident declanșator vor fi acțiunile Trezoreriei SUA care vor crește cu peste 2%. Acest lucru ar putea panica investitorii din toate clasele de active, provocând valuri puternice de vânzare.

Asta mai ales în Asia, regiunea cu cele mai mari datorii ale Trezoreriei SUA. Ar putea lua un impuls propriu, crescând ratele datoriei corporative, garantate ipotecare, garantate cu active. O creștere a acțiunilor ar forța și reevalua prețurile acțiunilor. Acest scenariu de creștere a ratei trezoreriei îi sperie și pe analiștii de la Goldman Sachs. Scott Minerd de la Guggenheim Investments își face griji că sunt posibile mai multe șocuri de tip Archegos, în 2021. Această perspectiva trimite valuri de anxietate către Tokyo.

Hwang, un newyorkez de origine sud-coreeană, are un trecut destul de neobișnuit. În 2012, absolventul fondului speculativ Tiger Management al lui Julian Robertson a fost pe lista neagră după ce a pledat vinovat pentru tranzacții privilegiate. Family Office Archegos, fondat în 2013, a fost metoda lui de revenire.

Mitsubishi UFJ Financial Group s-a alăturat listei celor care se confruntă cu pierderi mari. Pe 2 aprilie, ministrul japonez de finanțe Taro Aso a declarat că guvernul analizează pierderile suferite de Nomura, Mitsubishi UFJ și potențial alți giganți din Tokyo. Banca Japoniei este de gardă pentru orice alte evenimente.

Vor fi pierderi importante

Acest moment este plin de ironie. Japonia a evitat cel mai grav accident din 2008 al Lehman Brothers, fiind expusă în mare parte piețelor locale. De atunci, s-a aventurat în străinătate pentru a obține profituri mai mari. Acest pivot testează acum stresul unei economii japoneze care deja se luptă cu șocurile legate de Covid-19.

“Pierderile anunțate de unele dintre instituțiile financiare japoneze din tranzacțiile complexe cu un client din SUA vor testa acuratețea controalelor lor de risc, în special pe piețele de peste ocean”, spune Fitch Ratings. „Extinderea pe piețele offshore a fost unul dintre mijloacele de a obține o rentabilitate mai mare într-un mediu de operare intern redus cu provocări structurale, cum ar fi ratele dobânzii scăzute și o populație în scădere.”

Pierderile recente, spune Fitch, „aduc în atenție riscul acestor instituții în timp ce caută profit și dacă acestea sunt compensate în mod adecvat pentru riscurile implicate pe parcursul ciclurilor economice”.

Companiile chineze de internet, unele listate în SUA, au fost ținte majore ale fondurilor speculative în ultimii ani.

De ce să rămânem expuși riscurilor de guvernanță corporativă continentală? Una dintre companiile care s-au luptat împotriva lui Hwang a fost compania GSX Techedu, pe care Muddy Waters Research a acuzat-o că și-a exagerat vânzările de peste 70%.

Aceasta este situația foarte fragilă pe care o privește Roubini în timp ce, din nou, se teme de ce e mai rău. Vestea bună este că sistemul global este mai bine poziționat decât era în 1998 sau 2008 pentru a rezista unor tulburări grave. Vestea proastă este că o altă criză LTCM ar putea veni în curând și în orice moment.