Actorul german Christian Oliver a murit într-un accident aviatic, alături de cele două fetițe ale sale.

Avionul în care se aflau cei trei s-a prăbușit în ocean, în apropierea unei insule din Caraibe, conform TMZ.

Christian Oliver a murit într-un accident aviatic

Potrivit sursei menționate, actorul și cele două fiice ale sale, în vârstă de 10 și 12 ani, erau singurii pasageri. Avionul îi ducea spre St. Lucia, după ce decolase de pe insula Bequia din Grenadine.

Totuși, aparatul de zbor s-a prăbușit în ocean, la puțin timp după decolare. Printre victime se află și pilotul, Robert Sachs.

Sursa menționată notează că autoritățile locale au recuperat trupurile neînsuflețite. În momentul de față, cauza accidentului este investigată.

Amintim că Christian Oliver a apărut în producții importante de-a lungul carierei sale. Totodată, a jucat alături de nume grele de la Hollywood, precum George Clooney, Tobey Maguire și Cate Blanchett.

El a apărut în filme precum „Valkyrie” (alături de Tom Cruise), „Speed Racer”, „Cei trei muschetari”, „The Good German”, „Ready or Not” sau „House of Good and Evil”.

Este cunoscut şi pentru rolul din serialul german „Alarm for Cobra 11”. A jucat şi în alte producţii de televiziune, precum „Salvați de clopoțel – O nouă clasă”, „Sense8” (serialul creat de Lana Wachowski şi Lilly Wachowski, minţile din spatele trilogiei Matrix), „Timeless” şi „Hunters” (cu Al Pacino).

Pilotul a anunțat prin radio că are probleme

Autoritățile au declarat că avionul decolase de pe mica insulă Becquia din Caraibe, cu intenția de a ateriza în apropiere, în St. Lucia. Din motive încă necunoscute, aeronava a avut o problemă aparentă la scurt timp după decolare. Avionul a plonjat direct în ocean.

Conform CBR, pilotul a anunțat prin radio că are probleme și încearcă să se întoarcă. Aceasta a fost ultima comunicare a avionului. Pescarii și scafandrii din zonă au ajutat autoritățile în căutarea victimelor.

Accidentul a avut loc la scurt timp după ce Oliver a încheiat producția filmului „Forever Hold Your Peace”. Regizorul filmului, Nick Lyon, colaborator frecvent, a împărtășit o imagine cu el însuși pe platourile de filmare împreună cu regretatul actor, menționând că acesta a fost al cincilea film pe care l-au realizat împreună.

„Am vorbit despre producerea unui film împreună de ani de zile și în sfârșit am făcut-o! Îți mulțumesc că ești un coleg, actor și prieten grozav”, a scris regizorul pe Instagram.

Colega lui din filmul „Forever Hold Your Peace”, actrița Bai Ling, a făcut și ea o postare omagială pe Instagram.

„Pur și simplu nu mi-a venit să cred că este adevărat, ultima dată când am lucrat la filmări în Hollywood a fost pe 20 decembrie 2023, chiar înainte de Crăciun. Am plâns în hohote, a fost primul și ultimul nostru film împreună, mi-a plăcut atât de mult să lucrez cu el”, a scris Bai Ling pe Instagram.

