Marcel Ciolacu și Gabriela Firea l-au lăudat pe Victor Ponta pentru perioada în care a fost premier, iar mesajele transmis au fost unele care arată intenția liderilor PSD de a forma o alinață electorală cu Pro România, deși în interiorul PSD sunt lideri care se opun. Potrivit Digi24, printre cei care nu susțin alianța sunt Mihai Tudose, Claudiu Manda (șefii de campanie ai PSD) sau Lia Olguța Vasilescu.

„Știu că și între dumneavoastră sunt mulți care nu vor o alianță cu PSD. Vă respect opinia și nu o pun înaintea unei ambiții, da n-ați vrea totuși să îi întrebăm și pe români ce vor? Decizile vă aparțin. Miza este însă mult mai mare. Nu știu ce decizie veți lua dar eu sunt hotărât să avem alături de colegii mei un proiect ambițios. Să încercăm alianțe politice pentru viitoarele alegeri. Luați decizia după ce vorbiți și cu vecinii dumneavoastră și cu prietenii voștri”, a declarat Marcel Ciolacu.

Noul lider interimar al social-democraţilor a subliniat că „Ponta a fost un prim-ministru bun, un prim-ministru bun al PSD. Și Mihai Tudose a fost un prim-ministru bun.(n.r. sala huiduie) Vă înțeleg supărarea. Ați muncit ca Mihai Tudose să ajungă europarlamentar. Și eu am muncit ca Corina Crețu să ajungă comisar. E istoricul pe care noi toți trebuie să ni-l asumăm”.

Ciolacu le-a mai spus invitaților la Convenția Națională că cei plecați din PSD în Pro România că au ușile deschise să se întoarcă: „Mă uit prin sală și văd colegi și îmi vin în minte cuvintele mamei mele: Hai, treci odată acasă!”. În replică, Victor Ponta a spus că există un val de a sancționa ce a s-a întâmplat în ultimii ani: „Acest val ne va lovi și la alegerile locale. Eu vrea să construim pentru viitor. Putem să construim până în 2024 acest viitor”.

Președintele interimar al PSD a ajuns după o oră de la începerea evenimentul, iar pe surse existau informații că pe Ciolacu l-ar fi sfătuit să nu meargă la eveniment doi lideri ai partidului, Mihai Tudose și Claudiu Manda. „La mine în birou, mai mulți colegi, am avut discuții în ceea ce privește deplasarea pe care o am mâine și am avut o întâlnire. Îmi cer scuze pentru întârziere. Nu a existat o tensiune, dacă să vin sau nu”, a explicat Ciolacu, motivele pentru care a întârziat.

