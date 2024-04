Pentru prima dată, cheltuielile militare guvernamentale au crescut în toate cele cinci regiuni geografice principale, conform constatărilor think tank-ului SIPRI, cu sediul la Stockholm.

Cheltuielile militare globale au atins un nivel record de 2.440 de miliarde de dolari, după cea mai mare creștere anuală a bugetelor guvernamentale pentru armament din ultimii zece ani. Aceste detalii se regăsesc în raportul pe această temă al organizației, citat de The Guardian.

Cheltuielile militare la cel mai înalt nivel consemnat vreodată

Creșterea de 6,8% între 2022 și 2023 a fost cea mai abruptă înregistrată din 2009 încoace. Ea a împins cheltuielile militare la cel mai înalt nivel consemnat vreodată de Institutul Internațional de Cercetare pentru Pace din Stockholm (SIPRI), în cei 60 de ani de când ține evidența acestor date.

Pentru prima dată, analiștii think tank-ului au observat o creștere a cheltuielilor militare în toate cele cinci regiuni geografice principale. E vorba de Africa, Europa, Orientul Mijlociu, Asia și Oceania și America.

SUA și China acordă prioritate puterii militare

Nan Tian, cercetător senior în cadrul programului SIPRI privind cheltuielile militare și producția de armament, a atras atenția asupra riscului crescut al unei conflagrații neintenționate.

„Creşterea fără precedent a cheltuielilor militare este un răspuns direct la deteriorarea globală a păcii şi securităţii. Statele acordă prioritate puterii militare, dar riscă o spirală acţiune-reacţie în peisajul geopolitic şi de securitate din ce în ce mai volatil”, a declarat Tian, citat de The Guardian.

Cele mai mari două cheltuieli pentru apărare provin din Statele Unite (37%) și China (12%). Aceste bugete au reprezentat aproximativ jumătate din totalul cheltuielilor militare globale. Statele Unite și China și-au majorat cheltuielile cu 2,3%, respectiv 6%.

Guvernul SUA a alocat cu 9,4% mai mult pentru „cercetare, dezvoltare, testare și evaluare” în comparație cu anul 2022.

Londra are cele mai mari cheltuieli pentru apărare din Europa

China este a doua țară cu cel mai mare buget de apărare din lume. Ea a alocat o sumă estimată la 296 de miliarde de dolari în 2023, înregistrând o creștere de 6% față de 2022. În ultimii 29 de ani, Beijingul a crescut constant cheltuielile pentru apărare. Creșterea de un singur cifră din ultimul an reflectă, pe de altă parte, performanța economică mai slabă a Chinei în ultima perioadă, conform SIPRI.

Rusia, India, Arabia Saudită și Marea Britanie urmează în clasamentul SIPRI.

Londra are cele mai mari cheltuieli militare din Europa Centrală și de Vest. Aici se înregistrează o creștere de 7,9% de la an la an.

Kremlinul, aflat în război total cu Ucraina în 2023, a înregistrat cheltuieli militare cu 24% mai mari decât în 2022. Ele sunt cu 57% mai mari decât în 2014, când Rusia a invadat Crimeea. Anul 2023 a marcat cele mai ridicate niveluri înregistrate de la dizolvarea Uniunii Sovietice.

Ucraina deține al optulea cel mai mare buget de cheltuieli militare din lume în 2023. Țara a înregistrat o creștere anuală de 51%, ajungând la 64,8 miliarde de dolari. Cu toate acestea, această sumă reprezintă doar 59% din cheltuielile militare ale Rusiei în acel an.

Care este situația în Orientul Mijlociu

India, tensionată de disputele teritoriale cu China și Pakistanul, a înregistrat o creștere de 4,2% față de 2022 și de 44% față de 2014.

În Orientul Mijlociu, creșterea de 4,3% a cheltuielilor Arabiei Saudite a ajuns la o valoare estimată de 75,8 miliarde de dolari, sau 7,1% din PIB. Aceasta a fost alimentată de cererea crescută de petrol nerusesc și de creșterea prețurilor petrolului după invazia Rusiei în Ucraina. Cheltuielile militare în această regiune au crescut cu 9%. Ele au ajuns la o valoare estimată de 200 de miliarde de dolari. Astfel, Orientul Mijlociu a ajuns cea mai mare regiune cu cele mai mari cheltuieli militare ca proporție din PIB din lume, cu 4,2%.

Cheltuielile militare ale Israelului au crescut cu 24%. Ele au ajuns la 27,5 miliarde de dolari. Acest lucru s-a datorat în principal datorită ofensivei sale din Gaza. Iranul a fost al patrulea stat din Orientul Mijlociu, cu cheltuieli militare în creștere marginală (+0,6%). A ajuns la 10,3 miliarde de dolari.