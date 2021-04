Ultimul lucru pe care il doriti este ca aceste informatii sa ajunga pe maini gresite; o astfel de eroare se poate dovedi foarte costisitoare atat din punct de vedere financiar dar si al imaginii pe care si-o creaza clientii si potentialii clienti despre afacerea dvs.

Practici esentiale pentru securizarea unui magazin online WooCommerce

1. Alegeti un serviciu performant de web hosting

O securizare buna a unui magazin online WooCommerce incepe cu un serviciu de gazduire web WordPress de calitate. Iata cateva lucruri pe care ar trebui sa le includeti in planul de gazduire:

Un firewall care plaseaza un “perete” virtual intre serverul dvs. si restul Internetului pentru a proteja continutul site-ului web

Copii de rezerva frecvente si automate ale intregului site – daca se pierd informatii, accidental sau nu, puteti sa le restaurati cu cateva clicuri

Scanare si protectie impotriva malware-ului astfel incat sa puteti reactiona rapid la orice probleme si sa le blocati inainte ca acestea sa degenereze

Cele mai recente versiuni de software (cum ar fi PHP si MYSQL) pentru a limita vulnerabilitatile pe care hackerii le pot exploata

Asistenta excelenta din partea furnizorului de gazduire web pentru a va ajuta sa abordati problemele legate de functionare, optimizare, malware, hackeri si alte probleme de securitate

2. Alegeti pluginuri WordPress de calitate

Pluginurile si extensiile sunt modalitati interesante de a extinde functionalitatile magazinului insa ele sunt create de companii sau persoane diverse, mai mult sau mai putin competente in domeniul programarii. Un plugin incorect programat faciliteaza accesul hackerilor pe site-ul dvs. Pentru a reduce riscurile utilizati intotdeauna plugin-uri din surse cu reputatie verificata, preferabil cu recenzii bune.

Asigurati-va ca pluginurile dvs. sunt actualizate in mod regulat si functioneaza cu cele mai recente versiuni de WordPress si WooCommerce.

Biblioteca de extensii WooCommerce ofera sute de extensii gratuite si premium care va ajuta practic la orice, de la functionalitate si design pana la marketing si gestionarea magazinelor.

3. Utilizati parole puternice

O parola slaba poate sabota chiar si cel mai bun setup de securitate. Hackerii folosesc frecvent roboti sau alte tool-uri automate pentru a executa atacuri de tip brute force. Acestia verifica diferite combinatii de litere, cifre si simboluri pentru a incerca sa obtina acces la websituri sau diferite servicii web, putand testa mii de combinatii in fiecare secunda.

Cu cat parola este mai complexa, cu atat este mai greu ca robotii sa o descopere. Iata cateva principii de baza pentru parole puternice:

Utilizati parole de cel putin zece caractere

Utilizati o combinatie de litere mari, litere mici, cifre si simboluri

Evitati cuvintele obisnuite precum „parola”, “office123”, numele companiei dvs. sau numele dvs. de utilizator

Nu utilizati aceeasi parola pentru mai multe conturi

Va faceti griji ca nu va puteti aminti o parola complexa? Incercati sa utilizati un instrument sigur de gestionare a parolelor, cum ar fi LastPass.

4. Preveniti atacurile de tip brute force

Puteti preveni atacurile de tip brute force oprindu-le inainte de a ajunge pe website-ul dvs. Desi exista pluginuri WordPress care pot prelua aceasta sarcina (ex. functia de prevenire a atacurilor Brute Force Jetpack) este recomandat sa analizati variantele existente la nivelul platformei de gazduire. Este preferabil ca blocarea atacurilor sa fie realizata la nivelul furnizorului de gazduire deoarece va preveni risipa de resurse si in plus de cele mai multe ori performantele vor fi superioare pluginurilor WordPress.

5. Actualizati WordPress, temele si plugin-urile

Actualizarile WordPress pentru teme si pluginuri ofera adesea noi functionalitati si caracteristici care cresc performantele magazinului dvs. dar in acelasi timp elimina bug-urile de securitate si vulnerabilitatile de care hackerii pot profita.

6. Activati copiile de rezerva (backup)

Copiile de rezerva sunt in esenta o polita de asigurare pentru site-ul dvs. web. Sperati ca nu va trebui sa le utilizati niciodata dar veti fi bucurosi sa le aveti in momente dificile.

Daca magazinul dvs. online va fi tinta unui atac nu numai ca ati putea pierde vanzari dar si informatiile privind comenzile clientilor si increderea acestora. Cu un instrument specializat precum JetBackup veti putea restabili intregul site cu doar cateva clicuri si veti repune lucrurile in functiune rapid.

Copiile de rezerva sunt in general efectuate automat la fiecare 24 de ore, insa copiile de rezerva in timp real sau la intervale mai scurte sunt o optiune excelenta pentru magazinele de comert electronic, in functie de popularitatea sa.

7. Adaugati un certificat SSL

Un certificat SSL (Secure Socket Layer) protejeaza tranzactiile care au loc pe site-ul dvs. prin criptarea datelor transferate intre browserele clientilor si server. Prin utilizarea unui certificat SSL, de fiecare data cand un client plaseaza o comanda, completeaza formularul de contact sau se inscrie la newsletterul dvs. informatiile transferate raman private. Certificatul SSL este important nu doar din punct de vedere juridic (GDPR), ci si din punct de vedere SEO.

Puteti obtine un certificat SSL de la gazda dvs. in mod gratuit (Let’s Encrypt) sau la un cost suplimentar. Pentru magazine online este recomandata utilizarea unui certificat cu plata deoarece este emis pentru o perioada mai lunga si va creste nivelul de incredere a utilizatorilor.

Practici de complexitate medie pentru securizarea unui magazin online WooCommerce

1. Reevaluati nivelurile de acces ale utilizatorilor

Daca afacerea dvs. s-a dezvoltat si aveti o echipa care lucreaza in magazinul dvs. online este este important sa stiti cu precizie ce pot acestia accesa si ce actiuni pot intreprinde. WooCommerce foloseste roluri si permisiuni pentru utilizatori prin care puteti defini ce poate face fiecare utilizator in parte.

Este important de retinut ca un utilizator ar trebui sa aiba doar permisiunile de care are absolut nevoie pentru a-si indeplini sarcinile.

2. Implementati scanari de securitate

La fel cum este important sa va scanati computerul de acasa pentru a detecta virusi sau malware este important sa va scanati si site-ul web pentru a identifica vulnerabilitati sau alte probleme de securitate.

In aceasta etapa furnizorul dvs. de gazduire are un rol esential deoarece de regula va avea acces la informatii care nu va sunt accesibile in mod direct (e. loguri de acces). In plus, platformele de gazduire dedicate WordPress ofera tool-uri specializate si o echipa cu experienta care va poate sprijini in remedierea problemelor de securitate.

3. Monitorizati activitatea site-ului

Este important sa verificati frecvent activitatea pe site-ul dvs. si sa intelegeti exact ce actiuni au loc si cine le efectueaza. Jurnalul de activitate al Jetpack va permite sa examinati rapid modificarile care au loc pe site-ul dvs. si sa identificati situatiile neobisnuite.

Puteti verifica data si ora cand cineva s-a conectat la situl dvs., a actualizat o pagina, a eliminat un plugin si multe altele. Daca cineva se conecteaza si face o modificare neautorizata, veti sti imediat si veti putea reactiona, indiferent daca persoana respectiva a fost hacker sau unul dintre membrii echipei dvs.

Practici avasante pentru securizarea unui magazin online WooCommerce

1. Configurati un firewall

Chiar daca furnizorul dvs. de gazduire include un firewall, utilizarea unui web application firewall (WAF) adauga un alt nivel de securitate, blocand amenintarile obisnuite inainte ca acestea sa ajunga la magazinul dvs. De obicei, puteti configura un WAF printr-un plugin WordPress specializat.

Unele dintre cele mai frecvent utilizate firewall-uri WordPress sunt Sucuri, Wordfence, All In One WP Security & Firewall si iThemes Security. Acest serviciu poate fi oferit si de furnizorul de gazduire, o varianta care este de preferat deoarece va creste performantele magazinului.

2. Activati autentificarea 2FA

Autentificarea 2FA duce protectia cu un pas mai departe trimitand un cod unic pe dispozitivul dvs. mobil de fiecare data cand va conectati la backend. Chiar daca o terta parte va obtine parola dvs. fara acces la device-ul dvs. nu va putea sa finalizeze autentificarea.

Securitatea este o parte critica a administrarii unui magazin online. Clientii au incredere in dvs. si va ofera informatiile lor personale insa nu uitati ca pierderea increderii se poate produce foarte usor si in mod sigur poate avea un impact major asupra afacerii dvs.

Lista de mai sus nu este o lista completa insa este un punct bun de pornire in securizarea magazinului dvs. WooCommerce. Alocati-va timp pentru a analiza fiecare dintre pasi (majoritatea necesita doar cateva minute pentru implementare) si discutati cu programatorul si furnizorul dvs. de gazduire despre modalitatile de a avea un site web mai sigur. (P)