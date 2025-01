Somnul REM joacă un rol-cheie în întinerirea acestor mecanisme ale creierului, sporind capacitatea de a gestiona amintirile intruzive. Aceste descoperiri oferă o perspectivă asupra conexiunii dintre somnul slab și sănătatea mintală, oferind căi potențiale pentru prevenire și tratament.

Legătura dintre somnul deficitar și problemele de sănătate mintală ar putea fi legată de deficitele din regiunile creierului care nu pot controla gândurile nedorite, potrivit cercetărilor de la Universitatea din East Anglia (UEA), scrie Neurosciencenews.

Lipsa somnului are un rol important în apariția unor probleme de sănătate mintală

Lipsa somnului joacă un rol important în apariția multor probleme de sănătate mintală, dar motivul acestei legături este evaziv.

Un nou studiu, publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), oferă o nouă perspectivă asupra mecanismelor cognitive și neuronale care stau la baza conexiunii dintre somn și sănătatea mintală. Aceste descoperiri ar putea sprijini dezvoltarea de noi tratamente și strategii de prevenire pentru probleme de sănătate mintală, cum ar fi depresia și anxietatea.

Dr. Marcus Harrington, lector la Școala de Psihologie a UEA, este autorul principal al lucrării „Deficit de control al memoriei în creierul uman lipsit de somn”. A lucrat cu colegii de la universitățile din York, Cambridge, Sussex și Queen’s University (Canada).

Neuroimaginile funcționale au fost folosite pentru a dezvălui pentru prima dată că deficitele în controlul memoriei după privarea de somn sunt legate de dificultăți în angajarea regiunilor creierului care sprijină inhibarea regăsirii memoriei. Întinerirea peste noapte a acestor regiuni ale creierului este asociată cu mișcarea rapidă a ochilor (somnul REM).

Dr Harrington a spus: „Deși astfel de amintiri intruzive sunt o tulburare ocazională, de moment, pentru majoritatea oamenilor, ele pot fi recurente, puternice și supărătoare pentru persoanele care suferă de tulburări de sănătate mintală, cum ar fi depresia, anxietatea și tulburarea de stres post-traumatic. Având în vedere că amintirile joacă un rol central în percepția noastră afectivă asupra lumii exterioare, eșecurile de control al memoriei pot explica în mare măsură relația dintre pierderea somnului și dereglarea emoțională”.

El susține că o mai bună înțelegere a mecanismelor care favorizează apariția amintirilor intruzive este vitală pentru îmbunătățirea bunăstării emoționale și reducerea poverii globale a bolilor mintale.

Ce s-a observat in timpul studiului

Optzeci și cinci de adulți sănătoși au încercat să suprime amintirile nedorite în timp ce imaginile creierului lor au fost luate folosind RMN funcțional. Jumătate dintre participanți s-au bucurat de o noapte odihnitoare de somn în laboratorul de somn, în timp ce cealaltă jumătate a stat trează toată noaptea.

În timpul suprimării memoriei, participanții care s-au odihnit bine au arătat o activitate mai mare în cortexul prefrontal dorsolateral drept – o regiune a creierului care controlează gândurile, acțiunile și emoțiile – în comparație cu cei care au stat treji toată noaptea.

Participanții odihniți au arătat, de asemenea, o activitate redusă în hipocamp – acea regiune a creierului implicată în recuperarea memoriei – în timpul încercărilor de a suprima amintirile nedorite.

Rolul critic al somnului în menținerea controlului asupra amintirilor

Printre participanții care au dormit bine, cei care au petrecut mai mult timp în somn REM au fost mai capabili să angajeze cortexul prefrontal dorsolateral drept în timpul suprimării memoriei, indicând un rol al somnului REM în restabilirea mecanismelor de control prefrontal care stau la baza capacității de a preveni amintirile nedorite.