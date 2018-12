Una dintre cele mai importante companii din țara noastră a înregistrat cel mai bun an din istorie

Modernizările, în valoare de 23.983.918 lei, au vizat creşterea fiabilităţii şi mărirea duratei de funcţionare a instalaţiilor cu cel puţin un nou ciclu de viaţă, a informat vineri compania.

Lucrările, realizate de SSH Hidroserv având ca subcontractant UCM Reşiţa, au urmărit implementarea de soluţii tehnologice de ultimă oră care să conducă la creşterea gradului de automatizare şi a siguranţei în exploatare a centralei.

Modernizările permit, între altele, comanda la distanţă a echipamentelor, achiziţia on-line a parametrilor electrici şi tehnologici etc.

”Finalizarea modernizării de la Călimăneşti este a doua lucrare de retehologizare pe care o inaugurăm în această lună, după cea de la CHE Bereşti, din Bacău. Culegem acum roadele unui efort intens de echipă făcut peste an. În materie de investiţii ne propunem, însă mult mai mult de atât. Avem un plan de afaceri ambiţios pe care îl propunem acţionarilor şi care prevede investiţii de 5,4 miliarde de lei pentru următorii cinci ani. Odată aprobat, vă asigur că va fi urmat cu tenacitate. Este important să construim, pentru că sistemul energetic are nevoie de investiţii masive, iar timpul nu aşteaptă după indecişi. Avem resursele necesare, încheiem un an foarte profitabil – cel mai bun din istoria Hidroelectrica, dacă ne gândim că la 9 luni depăşisem deja rezultatele realizate pe tot parcursul anului 2017", a declarat Bogdan Badea, preşedintele directoratului Hidroelectrica.

Acumularea şi CHE Călimăneşti fac parte din schema de amenajare hidroenergetică a râului Olt, pe sectorul Turnu – Călimăneşti. Acestea sunt amplasate în aval de CHE Turnu – aflată în funcţiune, şi în amonte de CHE Dăeşti. CHE Calimanesti este situată la 440 km de la izvorul râului Olt şi în amonte de confluenţa râului Olt cu pârâul Seaca. CHE Calimăneşti este situată pe drumul DN 7 – Rm. Vâlcea - Sibiu, în dreptul localităţii Calimăneşti. CHE Călimăneşti valorifică potenţialul hidroenergetic între cotele 276 mdM – 261,5 mdM.

Principala folosinţă de apă este cea energetică. Producţia de energie variază de la an la an, în funcţie de caracterul hidrologic al anului respective. CHE Călimăneşti este folosită ca centrală de vârf, semivârf, iar în perioade de ape mari – în bază.

Puterea instalată este de 39,6 MW, iar producţia medie anuală de energie conform proiect: 106 GWh/an.