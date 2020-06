Laureatul premiului Nobel pentru Economie, Joseph Stiglitz, este de părere că pandemia de coronavirus a scos la lumină faptul că economia mondială funcţionează fără roată de rezervă şi a pledat pentru un indicator mai performant al sănătăţii economice a unei ţări decât Produsul Intern Brut (PIB).

„Trebuie să ne gândim la tipul de economie pe care îl vrem după această pandemie. Nu trebuie să ne mulţumim să revenim la starea la care eram.

”Numeroase inechităţi şi inegalităţi”

Ştiam încă de atunci, şi astăzi cu atât mai mult, că era vorba de un echilibru cu numeroase inechităţi şi inegalităţi.

În consecinţă, trebuie să îndreptăm economia într-o direcţie care să reflecte toate aceste preocupări.

Produsul Intern Brut nu este un bun indicator. PIB nu ia în calcul inegalităţile, lipsa de rezistenţă, lipsa de durabilitate.

Indicatorul cel mai important este impactul emisiilor de gaze cu efect de seră. Nu doar de CO2 ci şi de metan”, afirmă economistul american Joseph Stiglitz.

”PIB nu ne-a permis să calculăm forţa economiei noastre”

El a precizat că în cazul în care ar fi existat un indicator mai bun s-ar fi oferit şi o imagine mai bună a pagubelor pe care criza din 2008 le-a provocat.

„Ar trebui să lucrăm la un mai bun instrument de măsurare a sănătăţii unei economii, pentru a putea şti în ce măsură politicile noastre de relansare îmbunătăţesc într-adevăr societăţile noastre.

Accentul pe care l-am pus pe PIB nu ne-a permis să ne dăm seama că societatea pe care am creat-o nu este una rezistentă. Nu ne-a permis să calculăm forţa economiei noastre. Pe scurt, există o mare diferenţă dacă o maşină are o rată de rezervă dau nu.

”Am creat o economie fără paturi de spital suplimentare”

Însă modul în care măsurăm PIB-ul, o maşină fără roată de rezervă este mai eficientă decât una echipată cu o roată de rezervă: ea costă mai puţin. Am creat o economie fără o roată de rezervă, fără paturi de spital suplimentare, nu ne-am pregătit pentru pandemie, nu am făcut multe lucruri care ne-ar fi permis să răspundem la pandemie.

Nu am fi putut împiedica pandemia, dar am fi putut avea o economie mult mai rezistentă, mai adaptată să reacţioneze, iar aceasta cred că statisticile noastre nu ne spun”, a subliniat Joseph Stiglitz, într-un interviu acordat AFP.

În anul 2001, premiul Nobel pentru Economie a fost împărţit de cercetătorii George Akerlof, Michael Spence şi Joseph Stiglitz, pentru contribuţia adusă în dinamica fluxurilor de informaţii şi dezvoltarea pieţei.