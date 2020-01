Marja netă, operațională și brută pe tip de companii

(% din cifra de afaceri, 2018p)

Companiile cu profit au reprezentat 55,4% din total, respectiv 291 de mii, dintr-un total de aproximativ 525 de mii de companii care și-au depus bilanțurile la iulie 2019. Diferența este completată de companiile pe pierdere, în procent de 35%, adică 184 de mii și cele cu rezultatul net egal cu zero, 10%, cumulând aproximativ 51 de mii de firme.

Rezultatul net al microîntreprinderilor a fost de 16,6 miliarde lei în 2018. Cele mai performante sectoare au fost activitățile profesionale, cu 23% din total, construcțiile cu 10,6% și IT&C, cu 9%. Companiile cu cifra de afaceri cuprinsă între 50K și 250K euro au avut cel mai bun rezultat net de 9,7 miliarde de lei, însemnând 58% din total. La polul opus, companiile cu cifra de afaceri egală cu zero au înregistrat un rezultat net negativ de 1,9 miliarde de lei în 2018.

„Microîntreprinderile din sectorul activităților profesionale își mențin prima poziție de profitabilitate, deși în scădere de la 31% pe baza datelor de la finalul anului 2017. Suntem bucuroși să sprijinim acest sector de activitate aflat în plină dezvoltare, declară Adina China-Birta, Country Manager, Instant Factoring. Construcțiile au urcat pe locul 2 în acest an, înlocuind practic comerțul cu ridicata aflat la 8.1% la sfârșitul lui 2017. Deși este bine situat din punct de vedere al profitabilității, prezintă și cele mai mari pierderi, fiind o industrie cu un grad ridicat de risc. IT&C se menține pe locul 3, în ușoară creștere, de la 7.4%”, completează, Adina China-Birta.

Rezultat sectorial net

(M=milioane lei, 2018p)

Rezultatul brut al microîntreprinderilor a fost de 18,3 miliarde lei în 2018. Cea mai mare pondere, de 57% din rezultatul brut, a fost generată de companiile cu o cifră de afaceri cuprinsă între 50K-250K euro, urmată de cele din intervalul 250K-500K euro cu o pondere de 37% și de companiile cu o cifră de afaceri situată sub 50K euro, reprezentând 6% din total. Companiile cu o cifră de afaceri mai mică sau egală cu 0 au înregistrat o pierdere brută de 1,9 miliarde lei.

Rezultat sectorial brut

(B=miliarde lei, 2018p)

La nivelul microîntreprinderilor locale se observă un nivel al rentabilității capitalurilor proprii (ROE) mediu de 42%, în timp ce rentabilitatea activelor (ROA) s-a situat la 10%. Incluzând și rezultatele companiilor care au înregistrat pierderi, mediile ROE și ROA scad la 25,3%, respectiv 6% în 2018.

Rate sectoriale de profitabilitate

(%, 2018p)

Despre InstantFactoring.com

Instant Factoring este prima companie fintech de factoring online din România dedicată companiilor mici și microîntreprinderilor și membru al Asociației Europene de companii Fintech Innovate Finance cu sediul la Londra.

Instant Factoring este un IFN înregistrat la Banca Națională a României. Prin lansarea platformei de online factoring www.instantfactoring.com, compania își asumă misiunea de a sprijini dezvoltarea micilor companii prin soluții de finanțare rapidă și facilă, cu ajutorul tehnologiei. Instant Factoring este dublul câștigător al premiului Central European Startup Awards „Startup of the Year” și „ Best Fintech Startup” în 2018.

Te-ar putea interesa și: