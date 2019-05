1. Kilometrajul este real?

Am auzit cu toții o mulțime de relatări despre kilometraje resetate înaintea vânzării mașinii pentru a a acunde uzura ei. De aceea, o mașină puțin rulată, dar fabricată în urmă cu câțiva ani, ne va face să ne întrebăm dacă informația afișată pe bord în dreptul numărului de kilometri parcurși este reală.

Avem o soluție la îndemână, pe lângă verificarea documentelor autoturismului, între care carnetul de service, verificarea istoricului mașinii, online, pe un site specializat.

2. A avut accidente?

Uneori vânzătorii rău intenționați vor încerca să ne ascundă accidentele suferite de mașina de ocazie pe care o oferă la vânzare. Putem merge cu ea la un atelier auto pentru a o sui pe rampă și a primi o evaluare înainte de cumpărare, dar chiar și așa unele accidente pot fi mai greu detectate la o inspectare directă. Soluția propusă este aceeași ca mai sus, studierea trecutului mașinii pe care o vom cumpăra.

3. Câți proprietari a avut mașina?

Informația aceasta este mai greu de ascuns de către vânzători, dar nu chiar imposibil. Cel mai des auzim povestea cu un unic proprietar care a folosit foarte rar mașina, mai mult a fost ținută aproape tot timpul în garaj. Ok, dar dacă nu este chiar așa? Un raport VIN , plecând de la seria unică de șasiu, va arăta fără dubii toți proprietarii pe la care a trecut mașina, persoane fizice sau juridice (poate a fost folosită ca taxi).

4. Dacă este o mașină furată?

Întrebarea este des auzită, deși în acest caz toate actele care ni se prezintă ar fi falsificate, ceea ce este destul de dificil. Dar nu imposibil așa că este bine să ne luăm toate precauțiile, sunt banii noștri în joc! Cerem seria de șasiu și imediat generăm pe Internet un raport cu istoricul autovehiculului care ne interesează. Simplu!

5. Vehiculul a avut toate inspecțiile la timp?

În afara întrebărilor de mai sus, ne interesează și dacă vehiculul a avut toate inspecțiile efectuate la timp pentru că acestea contribuie la sănătatea mașinii, în timp. Dorim să știm dacă inspecțiile anuale la service au fost efectuate, la fel cele ITP (inspecția tehnică periodică) obligatorii, precum și alte reparații/ înlocuiri de piese uzate ș.a.

Nu cumpărați în grabă o mașină second hand, verificați cu atenție istoricul ei cerând un raport complet de site-ul nostru. În raport puteți găsi o mulțime de informații: kilometraj real, număr proprietari, inspecții tehnice, accidente, fotografii vehicul etc. Aveți nevoie doar de seria de șasiu sau VIN. Numărul VIN este tipărit pe certificatul de înmatriculare al mașinii la litera E. Fizic, numărul VIN poate fi găsit pe o plăcuță de indentificare aflată de obicei pe unul dintre pragurile ușilor din față sau pe un element nedemontabil din interiorul mașinii. Numărul de șasiu (numărul VIN) mai poate fi imprimat pe peretele compartimentului motorului, la camera de admisie a aerului sau sub parbriz.

Cumpărați mașina de ocazie doar bine informat, verificând singur informațiile care vă sunt prezentate de vânzător, pe site-ul https://www.verificareavin.ro .

Te-ar putea interesa și: