Românii revin la obiceiurile de consum de dinaintea pandemiei în ceea ce privește călătoriile în țări exotice programate în perioada Revelion 2023.

Cele mai căutate destinații de Revelion pentru români. La cât ajung prețurile?

Printre acestea se numără Maldive, Zanzibar, Seychelles, Mauritius și Republica Dominicană, aceste destinații exotice fiind cele mai solicitate de sărbători, arată datele furnizate de TUI TravelCenter, franciza în România a TUI Group, cel mai mare concern din industria turistică la nivel mondial.

Mai mult, turiștii sunt dispuși să aloce un buget similar celui din 2019 pentru o vacanță exotică. Potrivit rezervărilor făcute până la această dată, cel mai scump pachet vândut de Revelion este în valoare de 19.600 euro.

„Odată cu ridicarea totală a restricțiilor în majoritatea țărilor, rezervările au revenit la nivelul de dinaintea pandemiei, ba chiar pe anumite destinații, cererea a depășit anul 2019.

E o realitate pe care am constatat-o de-a lungul întregului an, când apetitul românilor de a călători s-a concretizat în sejururi efectuate în destinațiile clasice precum Turcia, Grecia, Egipt, Spania. Așa cum am estimat, trendul este menținut și de sărbători pentru segmentul de vacanțe exotice”, afirmă Ștefan Joos, CEO TUI TravelCenter.

Solicitările au crescut cu 20%

În comparație cu aceeași perioadă a anului trecut, numărul solicitărilor de pachete pentru Revelion în destinații calde a crescut cu 20%. Cel mai bine s-au vândut sejururile în Maldive, Zanzibar, Seychelles, Mauritius și Republica Dominicană.

Aceia care au preferat zboruri mai scurte și au avut în vedere un buget mai mic s-au orientat către Egipt, o altă destinație caldă, în care temperaturile sunt de 25-26 grade în decembrie-ianuarie, pentru care un pachet de Revelion are tarife începând de la 888 euro/persoană.

Dubai este, de ani buni, preferat de mulți români pentru Revelion, așa încât nu lipsește din lista celor mai solicitate destinații pentru sărbătorile de iarnă. În ceea ce privește costul unei vacanțe de 7 nopți într-o destinație exotică îndepărtată, acesta pornește de la 900 euro/persoană.

„Sunt, însă, și români dispuși să aloce bugete mai mari pentru vacanța de Revelion. Astfel, cel mai scump pachet vândut de TUI TravelCenter este în valoare de 19.600 euro și include 10 nopți de cazare la un resort de 4 stele din Maldive pentru o familie cu doi copii.

Rezervările de Revelion ne arată că mulți români preferă să înlocuiască peisajele de iarnă cu cele cu palmieri și plaje cu nisip alb, iar faptul că acum se poate călători fără restricții a fost un stimulent pentru mulți turiști”, adaugă reprezentantul TUI TravelCenter.

Românii care nu și-ai făcut încă planuri pentru vacanța de Revelion și sunt în căutarea unei destinații calde mai găsesc încă locuri în Egipt, Dubai sau Turcia (Antalya). În schimb, disponibilitatea este mult redusă în destinații precum Maldive, Zanzibar, Seychelles sau Thailanda.

În acest moment, un pachet de Revelion în Maldive poate fi achiziționat cu un preț ce pornește de la aproape 4.000 de euro de persoană pentru 7 nopți de cazare și zbor și de la 3.000 de euro de persoană în Zanzibar.