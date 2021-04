În total, cele mai bine plătite zece actrițe au strâns nu mai puțin de 254 milioane de dolari, între iunie 2019 și iunie 2020. Aceasta înseamnă o scădere de 20 de procente față de suma totală realizată cu un an înainte. Din aceste 10 vedete, opt(în afară de Angelina Jolie și Emily Blunt) au realizat grosul veniturilor din producții pentru televiziune sau lansate pe streaming. Cât despre banii veniți de pe marile ecrane, aceștia au fost, anul acesta, de 58 de milioane de dolari, față de 136,5 de milioane în 2019.

De ce atât de puțin

Unul dintre cei mai cunoscuți avocați de la Hollywood, Tom Ara, spune că diferențele uriașe de bani vin din faptul că ”un film împins pe serviciile mondiale de streaming va fi, probabil, vizionat de zeci de milioane de oameni, în timp ce un succes asemănător, dar venit din sălile de cinema, se va traduce în câștiguri de miliarde de dolari din care actorii vor primi o cotă importantă conform box office-ului și numeroase beneficii la încheierea sa de carieră”.

O dovadă clară că pandmeia a bulversat serios clasamentele clasice este chiar faptul că Scarlett Johansson, care era pe primul loc în clasamentul de anul trecut, cu 56 de milioane de dolari, nici măcar nu mai figurează în noul top 10. Anul trecut ea câștigase numai din rolul Văduvei Negre din Avengers: Endgame circa 35 de milioane de dolari. Anul viitor ar putea reveni în top, odată cu lansarea peliculei Black Widow, film amânat de pandemie.

Pe de altă parte, la Hollywood, diferențele salariale dintre femei și bărbați sunt încă departe de a se așeza pe picior de egalitate. Anul acesta, cei mai bine plătiți 10 actori au strâns 545,5 de milioane de dolari, adică aproape dublu față de cele mai bine platite actrițe din 2020.

Sofia Vergara, 43 de milioane de dolari

Vergara a fost foarte apreciată pentru rolul din serialul Modern Family, și a pus mâna pe scaunul unui judecător din show-ul TV America’s Got Talent. La banii veniți de aici se adaugă și cei din contractele de sponsorizare și din brandul său de blugi distribuiți de lanțul de magazine Walmart.

Angelina Jolie, 35,5 de milioane de dolari

Angelina este una dintre puținele actrițe din acest top care își datorează banii de anul acesta marelui ecran, din ceea ce se numește a fi partea tradițională a industriei filmului. Grosul banilor de anul acesta i-au venit ca urmare a rolului din The Eternals, următoarea lovitură semnată Marvel care are un buget de 200 de milioane de dolari.

Gal Gadot, 31,5 milioane de dolari

Pentru că Wonder Woman 1984 a tot fost amânat din cauză de Covid-19, Gal Gadot s-a orientat spre Netflix, de unde a ridicat 20 de milioane de dolari pentru rolul său din serialul Red Notice. Adică, o fărâmă din bugetul de 17 miliarde cu care operează în total platforma.

Melissa McCarthy, 25 de milioane de dolari

Actrița performează în două filme lansate pe streaming, ambele regizate de soțul său, Ben Falcone. Unul dintre filme se află pe HBO Max, celălalt pe Netflix. De asemenea, ea este animatoarea show-ului Little Big Shots de pe canalul american NBC. Și are un proiect bun și pentru anul viitor.

Meryl Streep, 24 de milioane de dolari

După opt ani de absență, legenda Meryl Streep și-a făcut o revenire în forță. Ea s-a alăturat realizatorului Steven Soderbergh pentru comedia Let Them All Talk, cumpărată de HBO Max pentru 33 de milioane de dolari. Meryl Streep ar fi încasat minimum 5 milioane de dolari din acest contract.

Emily Blunt, 22,5 de milioane de dolari

Prima parte a filmului Fără zgomot a făcut 341 de milioane de dolari la un buget inițial de 17 milioane de dolari. Emily Blunt a negociat un salariu de opt cifre pentru partea a doua, care ar trebui să fie lansată anul viitor. Desigur că și rolul din Jungle Cruise o să-i aducă un venit frumușel.

Nicole Kidman, 22 milioane de dolari

Nicole Kidman i se va alătura lui Meryl Streep în serialul The Prom, care se lansează pe Netflix. De aici, Nicole va primi un salariu de opt cifre. Ea va mai câștiga și câte un milion de dolari pentru fiecare episod din serialul The Undoing ce va fi difuzat pe HBO.

Ellen Pompeo, 19 milioane de dolari

După ce și-a renegociat contractul în 2017, actrița câștigă circa 550 000 de dolari pe episod pentru rolul principal din Grey’s Anatomy. La banii ăștia se mai adaugă circa 6 milioane de dolari din drepturile de difuzare ale acestui serial.

Elisabeth Moss, 16 milioane de dolari

Marele succes The Handmaid’s Tale, serial difuzat în premieră de platforma Hulu, i-a adus un milion de dolari pe episod pentru că joacă excepțional în rolul principal. De asemenea, a primit și o parte din beneficiile peliculei Invisible Man, un succes care, la un cost de numai 7 milioane de dolari, a adus un beneficiu de 134,3 de milioane.

Viola Davis, 15,5 milioane de dolari

Viola Davis apare pentru prima dată într-un astfel de top grație unei succesiuni de cecuri bancare pe care s-au așternut numere de șapte cifre pentru rolurile Annalisa Keating din How to Get Away with Murder și cel al Maei Rainey în adaptarea pentru Netfix a piesei lui August Wilson, Ma Rainey’s Black Bottom.

O actriță celebră revine în top

În 1977, Meryl Streep a debutat în film, cu rolul din pelicula Julia. În 1978, a câștigat Premiul Emmy Primetime pentru rolul principal din miniseria Holocaust și a primit prima nominalizare la Oscar pentru The Deer Hunter. Streep a câștigat premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar pentru rolul unei soții cu probleme în Kramer vs. Kramer (1979). Premiul Oscar l-a câștigat pentru cea mai bună actriță pentru rolul de supraviețuitor al Holocaustului în Sophie’s Choice (1982). Cel mai mare succes comercial a venit odată cu pelicula Out of Africa (1985).