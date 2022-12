Lansarea documentarului Netflix despre Harry și Meghan, care, conform datelor BBC, a atras 2,4 milioane de telespectatori în Marea Britanie pentru primul episod, continuă să facă valuri, mai ales în rândul presei. Ducii de Sussex sunt puși la zid de mai toate tabloidele și de experții regali, fiind acuzați că vor să distrugă instituția regală și că distorsionează anumite fapte Există un detaliu mai puțin cunoscut legat de acest documentar, dezvăluit acum de revista Marie Claire.

Conform publicației, în controversatul documentar, ducii de Sussex sunt intervievați având în fundal o superbă vilă de lux. Deși cei care au urmărit primele episoade ar fi tentați să creadă că este vorba de casa lor din Montecito, adevărul este cu totul altul. Conform sursei citate, toate interviurile în care apar cei doi au fost filmate, de fapt, la nouă minute de mers cu mașina de reședința actuală a lui Harry și Meghan din Montecito.

Meghan și Harry s-au filmat cu o casă care este scoasă la vânzare pentru 33 milioane de dolari

The Mail on Sunday susține că este vorba de o casă numită ”Lilac Drive”, care, în prezent, este scoasă la vânzare pentru suma de 33,5 milioane de dolari. În schimb, conacul ducilor de Sussex din Montecito are o valoare de 14 milioane de dolari. Pe site-ul unde a fost pusă la vânzare conacul ”Lilac Drive” se spune: „Vedere superbă la ocean, facilități de lux și un design incredibil se combină în această proprietate emblematică din Montecito. Cu o adresă care întruchipează norocul și prosperitatea, 888 Lilac Drive a fost creată special pentru a întruchipa perfect Visul Californian”.

Există și un alt detaliu, pe care îl dezvăluie presa: unul dintre foștii proprietari ai acestei reședințe de lux a fost acuzat de fraudă în 2014.

Ducii de Sussex intenționează să se mute?

Prințul Harry și Meghan Markle s-au mutat în casa din Montecito în iunie 2020. Într-un interviu, fosta actriță dezvăluia că s-au îndrăgostit imediat de proprietatea pentru care au plătit14 milioane de dolari. Dar, în ciuda faptului că în zonă există un club de agrement pentru membri, un club de golf, un teren de tenis și multe altele, se pare că cei doi nu sunt mulțumiți de vila în care locuiesc, deoarece nu ar fi potrivită pentru o familie tânără.

Mai multe agenții de presă locale anunțau, în vară, că ducii de Sussex ar vrea să se mute în Hope Ranch, la aproximativ 16 km de locul în care se află acum, și că ar fi cumpărat deja o proprietate.

Comunitatea pe care ar fi pus ochii este mai privată și mai liniștită. Dacă la început locul ales le-a plăcut, la începutul acestui an s-a scris că proprietatea lor era asediată de mirosuri îngrozitoare. Din cauza mlaștinii cu apă sărată de 42 de acri care a fost construită în zonă, locul a devenit un refugiu pentru păsări, mirosind ca o hazna.