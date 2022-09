Florin Piersic dă din casă! Marele actor nu s-a mai ascuns. Este cel mai mare regret al vieții lui

Marele actor a vorbit despre o surpriză pregătită de ambasadorul României în Regatul Danemarcei și Islanda, Alexandru Grădinar. Florin Piersic a dezvăluit că între că ei s-a legat o relație de prietenie.

„Să luăm, de exemplu, ambasadorii cu care m-am întâlnit. Alex Grădinar a fost vice-ambasador la Viena, m-a impresionat cum m-a primit acolo. Ne-am împrietenit, într-un fel, pentru că eu făceam un recital care se chema Florin Piersic pur și simplu.

El era prezent, s-a ocupat de mine, după care, după o perioadă scurtă de tot, cu cine mă întâlnesc la Cotroceni, fiind invitat acolo nu știu pentru ce serbare mare?! Nu peste prea mult timp primesc o invitație de la el, din Danemarca. El era ambasadorul nostru acolo”, a declarat Florin Piersic la Antena 3.

Visul lui Florin Piersic a fost să joace alături de Laurence Olivier

Mai apoi, acesta a vorbit momentul în care ambasadorul l-a invitat la „palatul lui Hamlet”. În acest context, Florin Piersic a vorbit și despre marele său regret: nu a jucat alături de Laurence Olivier, pe care îl consideră „regele artiștilor”.

„M-am dus acolo, am avut recital în diferite orașe, el fiind prezent și fiind mereu după mine și cu mine și într-o zi îmi spune Știi, măi, Florine, vreau să-ți fac o surpriză. Zic, fă-mi-o, du-mă unde vrei tu!. Zice Te duc acuma la Helsingor, la palatul lui Hamlet.

Și, când am ajuns acolo și am văzut sala de bal în care am aflat atunci că cei care s-au prezentat într-un spectacol Shakespeare erau Laurence Olivier, actorul vieții, vieții, vieților mele, regele artiștilor, cum spunea colega mea Ioana Bulcă…

Nu există un actor mai mare ca el, eu sunt de acord. El a fost pentru mine o minune în tot ce l-am văzut. Visul meu a fost ca să joc, să apar lângă el, să-i sărut mâna. N-am avut această ocazie, în schimb am fost în sala în care el a jucat de foarte, foarte multe ori. Vorbesc de Aldwych Theatre din Londra”, a conchis marele actor.