„Este o investiție care are loc o dată la o generație în America, spre deosebire de orice am văzut sau făcut de când am construit sistemul de autostrăzi interstatale și cursa spațială, în urmă cu zeci de ani”, a spus Biden.

Joe Biden speră să promoveze legea prin Congres până pe 4 iulie. Dacă va fi adoptată ca atare, va fi una dintre cele mai improtante realizări din America. Domeniul său de aplicare ar putea chiar să se potrivească cu New Deal (setul de programe menite să scoată America din Marea Depresiune, în anii 1930).

Toate acestea vor avea un impact uriaș asupra bursei de valori, potrivit unei analize publicate de Forbes, care vorbesște despre cel mai mare potop de bani din istorie.

Planul provizoriu supranumit „American Jobs Plan” este de a aloca câteva trilioane de dolari în patru domenii:

1. Actualizarea infrastructurii tradiționale: reparații de rețele de drumuri, poduri, înlocuirea conductelor de apă, modernizarea transportului public (autobuze / vagoane și stații / porturi / aeroporturi), facilități de îngrijire a copiilor, colegii, școli publice și locuințe accesibile

2. Investiții în infrastructură digitală – o acoperire de 100% a internetului de mare viteză,

3. Investiții în tehnologie nouă (AI, 5G, biotehnologie) și sprijinirea producției de semiconductori, un lucru de securitate națională

4. Investiții în energie verde – susținerea vehiculelor electrice fabricate în SUA (credite fiscale, 500.000 de stații de încărcare EV) și construirea unei rețele electrice pentru surse regenerabile.

Dar, deși investițiile în energia verde sunt viitorul, acestea nu pot fi cea mai bună modalitate de a paria pe cheltuielile istorice ale unchiului Sam.

Bursa nu reflectă prezentul. Este o funcție a tuturor temerilor, speranțelor și credințelor despre ceea ce se va întâmpla în viitor. Și cea mai mare parte din ceea ce s-ar putea întâmpla este „cum se coc” prețurile acțiunilor cu mult înainte de a se întâmpla.

Planul lui Biden de 1,9 trilioane de dolari și „Planul american de locuri de muncă” sunt mai mult decât o listă de cheltuieli. Este un semn al unei schimbări de orientare în politica Americii.

Națiunea se schimbă de la așa-numita Trumponomics (o economie dereglementată condusă de reduceri de impozite, cu speranța că profiturile mari ale corpurilor se vor scurge până la restul economiei) la Bidenomics (o economie mai reglementată condusă de investiții publice pe scară largă, plătite prin impozitarea marilor corporații)

Sau, așa cum a spus Robert Reich, un fost secretar al Muncii „Bidenomics este de fapt, despre a da bani celor două treimi de americani din baza de jos, iar puterea lor de cumpărare va conduce la creșterea tuturor”.

Aceste 1,9 trilioane vor avea un efect asupra burselor, în anii următori. Și deja schimbă ordinea câștigătorilor și a perdanților pe piețe. Cu alte cuvinte, ceea ce a funcționat sub Donald Trump, nu va funcționa sub Biden.

Marea întrebare este câte dintre capriciile lui Biden vor trece de Congres. O slabă majoritate a democraților este în favoarea sa. Dar nu toți democrații sunt înnebuniți după marile planuri ale lui Biden, arată Forbes.