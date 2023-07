CECCAR a reunit elita contabilității românești la ZNCR 2023

În fiecare an, pe data de 13 iulie, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) celebrează Ziua Națională a Contabilului Român (ZNCR). Ediția din acest an, desfășurată sub sloganul "Tradiție pentru viitor. Evoluăm împreună", a adus în prim-plan o serie de provocări și oportunități importante.