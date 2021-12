Un cunoscut medic aruncă bomba! Este exclus. Ce se întâmplă cu tulpina Omicron în România

Într-un mesaj pe pagina sa de Facebook, cercetătorul și medicul Octavian Jurma s-a arătat surprins de faptul că actualul Guvern a reacționat prompt la amenințarea noii tulpini Omicron, descoperită recent în Africa de Sud.

”Aceasta sedinta de duminica a fost o surpriza placuta pentru multi romani obisnuiti cu amanarea deciziilor nepopulare pana „vedem cand ajungem acolo”.

Cu exceptia primului val, niciodata Romania nu a reactionat atat de promp la o amenintare iminenta. Domnul prim-ministru Nicolae-Ionel Ciuca merita cu aceasta ocazie o stea de Craciun, pentru ne da si prima dovada ca nu este doar un personaj de decor si ca e dispus sa puna interesele tarii inaintea populismului politic.

Faptul ca sedinta a durat 4 ore pentru a se adopta niste masuri relative simple si de bun simt, care ar fi putut fi folosite si in valurile precedente, spune multe despre rezistenta care exista inca la nivel institutional fata de masurile de limitare a circulatiei virusului SARS-CoV-2 in Romania.

Important este ca avem pentru prima data un pas real in directia buna a preventiei, luat cand inca mai conteaza. Sa speram ca vor urma si alti pasi in aceeasi directie, in special reluarea testarii care a scazut cu 27% fata de saptamana precedenta (acesta e insa si un efect al mini-vacantei care s-a observat si in 2020).”, este de părere Octavian Jurma.

Vaccinarea și testarea RT-PCR este necesară

Într-o altă ordine de idei, cercetătorul a mai spus că, până apare un document oficial, ceea ce putem știi sigur este că testarea RT-PCR și vaccinarea anti-COVID este necesară dacă dorim să plecăm în fara țării. Acesta a mai spus că cei care doresc să părăsească țara ar trebui să se vaccineze pentru a avea certificatul valid până la finalul acestei luni.

”In asteptarea documentului oficial, ce stim sigur este ca vaccinarea si testarea RT-PCR devin necesare pentru a putea circula fara risc de carantina in afara tarii. Astfel cei care doresc sa calatoreasca in afara tarii e bine sa se vaccineze acum pentru a avea certificatul valid pana la finalul lunii decembrie. Evident aceeasi recomandare pentru vaccinare si pentru circulatia interna mai ales daca planuim sa petrecem sarbatorile cu familia sau prietenii. Indiferent ce vaccin alegi vei avea protectie buna dupa 10-14 zile de la prima doza.

Este de asemenea bine sa facem un test inainte de participa la orice eveniment fara masca obligatorie, unde nu stim sigur daca toti sunt vaccinati, pentru a proteja pe cei nevaccinati de infectare. Daca aveti invitati nevaccinati e bine sa le recomandati sa se vaccineze daca doresc sa evite riscul de a se infecta sau de a infecta pe altii.”, a mai notat acesta.

Tulpina Omicron nu va provoca un nou val la finalul acestui an

De asemenea, cercetătorul a mai declarat că varianta Omicron nu va produce un nou val de infectări în România în această perioadă, subliniind că dobândirea dominanței Omicron va dura cel puțin 2-3 săptămâni.

”Este exclus ca varianta Omicron sa poata produce un nou val in Romania in luna decembrie chiar si in absenta acestor masuri, pentru ca dobandirea dominantei Omicron va dura cel putin 2-3 saptamani. Deci luna decembrie va fi relativ linistita in Romania la iesirea din valul 4-Delta.

Daca insa masurile de preventie pot amana debutul valului 5-Omicron din ianuarie pana in februarie, am putea salva mii de vieti, mai ales daca acest rastimp va fi folosit pentru vaccinare si adoptarea certificatului verde.

Evident rata de vaccinare depinde fundamental de adoptarea certificatului verde, care devine cea mai importanta masura absenta din Romania. Nu doar ca lipseste, dar au fost repetate asigurarile publice ca nu va fi introdus pentru biserici si deci nici pentru alte activitati cu pretentii simiare de esentialitate. Aici batalia este pierduta inainte de a incepe. Asta inseamna ca odata ce Omicron va deveni comunitar si dominant (ianuarie cel mai probabil) masurile anuntate azi vor fi depasite de circulatia interna a virusului SARS-CoV-2.

Sa vedem insa si ce surprize ne va rezerva prelungirea starii de alerta din 8 decembrie.”, a fost mesajul pe care cercetătorul și medicul Octavian Jurma l-a postat pe pagina sa de socializare.