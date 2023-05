Guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), Mugur Isărescu, a anunțat că datele care vor apărea în zilele următoare cu privire la PIB vor arăta că România va avea în acest an creștere economică.

România va avea o creștere economică în 2023

„Datele prezentate astăzi indică o scădere substanțială a ratei inflației, în apropiere de 10%. Nu mai suntem de aproape un an și ceva campioni la rata inflației.

Ne îndreptăm spre mijlocul plutonului. Inflația în România în prezent este mai redusă comparativ cu 4 țări care sunt în zona euro, ceea ce ne arată că dacă ești în zona euro nu în mod automat ai rezolvat problema inflației. Este vorba de țările baltice și Slovacia. Și avem o inflație mai scăzută decât țările Vișegrad.

Avem o analiză care ne dă speranță că se vor tempera creșterile de prețuri la produsele agroalimentare, poate vor fi și scăderi. O problemă care mai persista vreo lună-două, până când producția internă va recupera și va contrabalansa situația din exterior, este legată de grupa legume, fructe și ouă.

Avem o situație serioasă în producția europeană de legume care a fost afectată de oscilațiile ample și frecvente ale temperaturilor în perioada de iarnă și acum și de seceta din Spania, care e furnizor mare de fructe și legume.

Apoi în estul Ucrainei care a fost și va fi din nouă o zonă de producție și export de legume fructe, aici se desfășoară lupte și oferta este în scădere. Și 20% din exporturile Turciei, multe venind chiar în România, sunt afectate datorită cutremurelor din Turcia, ele s-au produs exact în zonele de producție și de export a legumelor”, a spus guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), Mugur Isărescu.

România a scăpat de recesiune

Mai mult, guvernatorul BNR mai spune că până acum România a reușit să atenueze criza economică, astfel încât să nu ajungem la recesiune.

„Am apăsat cu mare atenție pe frână ca să nu bruscăm economia și să nu o introducem în recesiune. Eu spun că până acum am reușit. Datele care o să apară despre PIB în zilele următoare vor arăta că vom avea și în acest an creștere economică.

Țările vecine vor avea și inflația mai mare și recesiune. Până acum am evitat acest lucru, ceea ce, spun eu, este o realizare, să încercăm temperarea inflației fără să introducem economia în recesiune.

Avem o îmbunătățire sensibilă a primei de risc a României, dar ea e în continuare peste prima de risc a Ungariei, care are și inflație mai mare. Acum suntem și noi într-o anumită concurență cu țările vecine. Și este mult mai mare prima de risc din România decât Polonia și Cehia. În funcție de prima risc, care bineînțeles că nu ne bucură, că e încă mare, se stabilesc dobânzile pentru împrumuturile României pe piețele internaționale și ele sunt încă comparativ mai înalte.

Prima de risc nu este însă legată de situația monetară și de cea a inflației. Ea e legată în mod evident de situația fiscală a țării. Și acolo trebuie să dăm bătălia, pentru că suntem singura țară din UE în poziția de deficit excesiv și vedeți cât de greu se face corecția, ajustarea, din considerente sociale, politice”, a mai precizat guvernatorul BNR.

Avertisment pentru cei care accesează creditele în valută

De asemenea, Mugur Isărescu a ținut să facă o atenționare pentru cei care se grăbesc să ia credite în valută, în speranța că sunt mai ieftine.

„Este o atenționare pe care trebuie să o fac pentru cei care acum se reped să ia credite în valută, considerând că sunt mult mai ieftine: dobânzile atât la euro cât și la dolar vor mai crește.

Încep să cred că 7% dobândă de politică monetară este limita. Ceea ce aproape suntem siguri este că nu o să mai fie creșteri mari de prețuri în perioada următoare. Suntem în Uniunea Europeană și cred că noi mai putem să sperăm să avem prețuri mult mai ieftine în România la produse agro-alimentare decât în restul Europei.

După calculele pe care le-au făcut unele instituții internaționale ale Uniunii Europene, prețurile la produsele agro-alimentare în România sunt cam 50-60% din cele din media europeană, deci sunt mai scăzute. Pe măsură ce ne integrăm, inevitabil ne apropiem de ei.”, a mai spus guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), Mugur Isărescu.