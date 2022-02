Ce se va întâmpla cu prețurile în aprilie? Adrian Chesnoiu a spus clar: Informația este un pic exagerată

Așadar, ministrul Agriculturii a explicat joi, 10 februarie, că în momentul de față nu există niciun factor indicativ care să ne conducă cu gândul la situația respectivă.

„În primul rând, nu știu, cred că este un pic exagerată acea informație (…) că în aprilie vor exploda prețurile. Nu există în acest moment niciun factor indicativ care să ne conducă cu gândul la acest lucru (…) Aprilie nu este o lună în care să culegem roadele din terenurile agricole. Recoltatul începe în luna iunie-iulie și cu siguranță atunci vom vedea cam cum arată starea de vegetație a culturilor”, a declarat Adrian Chesnoiu la Digi24.

Ministrul recunoaște că prețurile la îngrășăminte au crescut de patru ori

Totuși, ministrul recunoaște că prețurile la îngrășăminte au crescut de patru ori iar acest lucru va duce la scăderea cantităților utilizate și implicit la diminuări ale producției. Chiar și așa, primele efecte nu se văd automat în prețurile la alimente, deoarece există pe stocuri materie primă din anii precedenți.

„Cu siguranță, pot apărea anumite fluctuații ale prețului, pentru că apare îngrijorarea, dar eu spun să nu fim dramatici și să prefigurăm o criză alimentară Eu sunt realist și tocmai de aceea vă spun că este o afirmație care nu se justifică în acest moment, pentru că trebuie să vedem exact cum va arăta anul agricol, pe baza temperaturilor și a ceea ce se întâmplă cu această criză energetică. Avem temperaturi care nu sunt în marja normală, e o lipsă de precipitații cu adevărat, dar încă nu putem spune că vom avea o producție agricolă mult diminuată. Vom vedea cum evoluează vremea în perioada următoare și poate regimul de precipitații își va reveni”, a completat Adrian Chesnoiu.

Fermierii și-au făcut stocuri de îngrășăminte încă de anul trecut

„Să știți că la nivel de îngrășăminte, am analizat situația și fermierii și-au făcut stocuri de îngrășăminte încă de anul trecut. Suntem la un nivel oarecum acceptabil pentru situația în care ne aflăm, dar trebuie să identificăm soluții pentru anul agricol următor, 2022-2023”, a adăugat ministrul agriculturii.

Totodată, Adrian Chesnoiu a spus și că a ridicat încă din decembrie, la Bruxelles, problema creșterii costului la îngrășămite.

„Eu am citit ce a spus Comisia Europeană și am spus înainte să se poziționeze Comisia Europeană pe acest subiect, am avut luări de poziție publice, atât în țară, cât și la Bruxelles, am ridicat în decembrie, la întâlnirea miniștrilor agriculturii din UE, împreună cu comisarul Wojciechowski, situația costului la îngrășăminte, care s-au scumpit de patru ori.

Iată că abia după trei luni de zile Comisia a ieșit și cu un punct de vedere. Am solicitat atunci sprijin pentru fermierii români și europeni, pentru că această criză în energie și criza gazelor naturale a condus la creșterea de patru ori a prețului la îngrășăminte. Orice om implicat în agricultură cunoaște că fertilizanții pentru plante sunt ca hrana pentru oameni și în momentul în care prețul este unul destul de ridicat, atunci și cantitatea de îngrășăminte utilizată în agricultură scade, ceea ce poate conduce la diminuări ale producției.

Este motivul pentru care noi venim cu programe de susținere a fermierilor, am lansat recent programul de susținere a cultivatorilor de tomate și legume. Acesta este scopul”, a conchis Adrian Chesnoiu.