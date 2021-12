Ce se întâmplă în organism după ce consumăm șampanie? Medicii nu se așteptau la asta

Gustul dulce-acrișor al șampaniei face ca băutura să fie preferată mai mult de către femei decât de către bărbați. Cu toate acestea, șampania este la mare căutare în apropierea Anului Nou.

Cunoscută drept băutura zeilor, șampania are efecte benefice asupra sistemului cardiovascular dacă este consumată în mod regulat, dar în cantități limitate. Specialiștii spun că aceasta este bogată în polifenoli – substanțe vegetale care dilată vasele de sânge.

De asemenea, șampania mai conține și numeroase vitamine precum B1, B2, B6, C și enzime antioxidante.

Ce au mai descoperit medicii

Medicii au mai descoperit că șampania ajută la ameliorarea efectelor date de boli precum Parkinson, Alzheimer sau atacul cerebral, în timp ce dioxidul de carbon din șampanie are efect de netezire a pielii. În plus, polifenolii reduc din roșeață.

Șampania poate fi folosită și pe post de balsam – combină o cană de lapte praf, 2-3 căni de vin spumant și o lingură de miere. După ce ai amestecat bine compoziția, adaug-o în apa de baie.

Medicii recomandă consumul de șampanie și chiar spun că este bine ca din când în când să se țină consume câte o cupă de șampanie deoarece are un indice caloric foarte scăzut – 78 de calorii per suta de grame, asta în timp ce un pahar de vin roșu sau alb are un indice caloric destul de ridicat – între 135 și 200 de calorii.

De asemenea, șampania este o băutură care poate acționa ca un antibacterian, fiind capabilă să ucidă bacterii precum stafilococii sau pneumococii.

Șampania este, de asemenea, un tonic general, care ajută la combaterea oboselii şi la creşterea libidoului, dar ajută și la prevenirea îmbătrânirii premature a celulelor din organism datorită polifenolilor.

Un studiu realizat în anul 2013 arată că șampania este benefică pentru memorie, ajutând-o pe termen scurt, în timp ce un alt studiu realizat de canadieni a scos la iveală faptul că șampania scade riscul de a face diabet, împreună cu toate tipurile de vin.