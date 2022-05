Având un aport mare de vitamine E, A, B6, şi C, dar şi alte elemente precum fosfor, zinc, potasiu, magneziu, fier, cupru şi calciu, lămâile sunt de mare folos întregului organism. În plus, un pahar cu apă cu suc de lămâie are doar 25 de calorii.

Potrivit medicului Roxanne B. Sukol, de la Clinica din Cleveland, începerea zilei cu un pahar cu apă cu lămâie are un impact major asupra sănătății. Este cel mai simplu obicei matinal care poate oferi un aport de potasiu, poate preveni oxidarea, pietrele la rinichi și creșterea în greutate, explică ea.

Dacă v-ați propus să vă îmbunătățiți sănătatea și vreți să testați efectele apei cu lămâie asupra organismului, iată tot ce trebuie să știți. În primul rând, trebuie să folosiți aproximativ o jumătate de lămâie stoarsă la un pahar sau la o cană cu apă caldă.

Iată care sunt efectele surprinzătoare pe care le veți constata pe parcursul săptămânii.

Ziua 1

Odată cu acest ritual nou, în timpul căruia puteți renunța la cafeaua de dimineață, vă veți simți mai hidratat. Dacă nu sunteți o persoană care se hidratează suficient, acest nou obicei vă reamintește că trebuie să beți mai multă apă în timpul zilei.

Ziua 2

Vă veți simți mult mai hidratat și veți avea senzația că nu vă mai este foarte foame la primele ore ale zilei.

Ziua 3

Chiar dacă veți simți că puțin mai balonați și cu siguranță nu veți spune că ați dat jos măcar un kilogram- două, după culoarea mai deschisă a urinei veți realiza că sunteți mult mai hidratați.

Ziua 4

Veți observa că sunteți plini de energie dimineața și că balonarea începe să dispară. Nu se mai simte atât de mult nici nevoia de a bea cafea.

Ziua 5

Veți constata că acesta este cel mai bun mod de a începe dimineața. Consumul de apă cu lămâie a ajutat și la o mai bună concentrare, mai ales la orele dimineții.

Beneficiile apei cu lămâie sunt numeroase. Iată câteva dintre ele:

Acest obicei matinal oferă un plus de energie care va dura aproape toată ziua.

Nutrienții din lămâi ajută digestia, previn constipația, ameliorează arsurile la stomac și reduc balonarea și gazele.

Sursă excelentă de potasiu

Lămâile sunt foarte bogate în potasiu. Potasiul ajută la scăderea tensiunii arteriale, la construirea mușchilor, la întărirea inimii și a plămânilor și la metabolizarea alimentelor pe care le consumăm

Apa caldă cu lămâie întărește ficatul prin furnizarea de energie catre enzimele hepatice când acestea sunt prea diluate. Ajută la echilibrarea nivelului de calciu sș oxigen din ficat. În caz de reflux gastric consumul unui pahar de suc concentrat de lămâie poate să aline durerile.