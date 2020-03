Ministrul de Finanțe, Florin Cîțu, a făcut vineri precizări extrem de importante cu privire la plata pensiilor și a salariilor din sectorul bugetar, în contextul crizei economice care afectează România, pe fondul epidemiei de coronavirus.

Astfel, Florin Cîțu a dat asigurări că toate pensiile și salariile vor fi plătite la timp.

”Nu lăsăm pe nimeni în urmă”

”Simt că sunteți îngrijorați. În calitate de ministru al Finanțelor, am trei mesaje importante.

În primul rând, pentru sectorul privat: avem scheme de ajutor pentru toți angajații și linii de creditare pentru toate companiile din România.

Pentru toți cei din sectorul public: plătim toate salariile la timp, pentru toți angajații.

Și, pentru pensionari: plătim toate pensiile la timp, pentru toți pensionarii.

Nu lăsăm pe nimeni în urmă, nu ne oprim aici și venim cu mai multe măsuri care să îi ajute pe români”, a declarat Florin Cîțu, într-un film postat pe propria pagină de Facebook.

Pe de altă parte, Cîțu și-a continuat războiul cu reprezentanții PSD:

”Am fost înjurat”

”Trebuie totuși să vă aduc aminte că în ultimele patru luni am fost înjurat, am fost linșat mediatic, în emisiunile TV prietene ale PSD, pentru că am împrumutat bani. Și cine erau cei care mă înjurau și ma criticau? În special pesediști (Olguța, Ciolacu și gașca lor), dar și unii colegi din partide care ar fi trebuit să fie de partea noastră.

A sosit momentul adevărului! Se vede că strategia prudențială pe care am aprobat-o la începutul anului, de finanțare a României, a fost una corectă.

Am împrumutat bani la timp și astfel putem să plătim și pensii și salarii și ajutoare de stat, ajutoare de șomaj și să avem linii de creditare pentru companiile din România.

Ar trebui să îi întrebați pe ei, cei care au înjurat și încă înjură, cum ar fi plătit pentru tot ce este nevoie azi în România. De unde ar fi luat bani? I-ar fi adus de acasă?”

