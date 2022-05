Ce se întâmplă cu operațiunile Renault din Rusia? Producătorul de autovehicule va da o decizie finală în următoarele săptămâni

Luca de Meo, directorul general de la Renault, a declarat, luni, că producătorul francez va veni cu o decizie legată de operațiunile sale din Rusia în următoarele săptămâni. Este de menționat că Renault și-a suspendat producția la finalul lunii martie din cauza invaziei din țara condusă de Volodimir Zelenski.

“Negocierile continuă. Dar ştim şi că am muncit timp de zece ani şi am investit foarte mulţi bani acolo şi de aceea vrem să ne protejăm activele şi asta este ceea ce am făcut”, a declarat Luca de Meo la conferința FT Future of the Car 2022, adăugând că ieşirea completă de pe piaţa din Rusia înseamnă şi deprecierea valorii activelor Renault, scrie Reuters.

Renault își va transfera participația din acțiunile Avtovaz

Autoritățile din Rusia au anunțat la finalul lunii aprilie că Renault își va transfera participaţia de 68% din acţiunile Avtovaz, cel mai mare constructor de automobile din Rusia, către un institut de cercetare în schimbul unei sume simbolice de o rublă.

Luca de Meo a mai spus luni că în prezent Renault lucrează la 10-15 proiecte cu partenerul japonez Nissan iar aceste proiecte vor demonstra care sunt avantajele continuării parteneriatului dintre cele două companii. De Meo a adăugat că “uşa este deschisă” pentru constructorul auto nipon să urmeze planurile anunţate de Renault de a separa divizia de vehicule electrice de operaţiunile de producţie a automobilelor cu motoare pe combustie internă.

Grupul Renault este în mijlocul unui plan multianual de relansarea a operaţiunilor pentru a deveni competitiv şi a face tranziţia la vehiculele electrice. O parte importantă a strategiei Renault de relansare se baza pe combinarea mărcilor low-cost Dacia şi Lada într-o singură divizie de afaceri. Vehiculele Lada urmau să fie construite pe baza platformei Dacia.

Compania Dacia a fost preluată de Renault în anul 1999 şi relansată în 2004 cu modelul Logan. Ulterior, Dacia a devenit un jucător de notorietate pe piaţa auto europeană.