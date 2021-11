Ce se întâmplă cu cota unică de impozitare? Sorin Grindeanu a făcut anunțul

Într-o declarație la Antena 3, prim-vicepreședintele PSD și ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat că s-a discutat despre cota unică de impozitare în negocierile cu PNL și că o decizie în acest sens a fost amânată pentru anul viitor.

Acesta spune că discuția despre cota unică de impozitare va trebui să conțină argumente pro și contra, ”fără patimă”, răspunzând la întrebarea legată de decizia comună cu PNL.

„A fost parte a negocierilor din acele săptămâni, exact ceea ce spunea Marcel Ciolacu şi da, am convenit împreună ca anul viitor, acum fiind şi contratimp, şi vine şi perioada în care trebuie să facem şi bugetul, nu puteam să schimbăm foarte multe lucruri, dar anul viitor trebuie să existe o discuţie aşezată din acest punct de vedere, cu argumente pro şi contra, fără patimă, pentru că pot exista foarte multe argumente pro, adică să rămână cota unică, dar noi nu avem cotă unică în acest moment, e doar o poveste ce vând unii. Sau să facem lucrurile pe care le fac majoritatea ţărilor din Uniunea Europeană, acele cote diferenţiare. Repet, această discuţie trebuie să fie aşezată”, a declarat Sorin Grindeanu.

De asemenea, acesta a declarat că ideea aceasta a fost primită cu reticență din partea colegilor din PNL.

„Cu reticenţă din partea colegilor din PNL, dar am convenit ca la anul să avem această discuţie aşezată, cum am convenit ca la anul să avem o discuţie despre revizuirea Constituţiei. Cred că se impune să avem o sicuţie despre reorganizarea administrativă. Vorbesc de ceea ce înseamnă regiuni, nu sunt prevăzute în Constituţie acum, să vedem dacă se poate sau nu”, a detaliat Grindeanu.

Constituția ar putea fi revizuită

Pe de altă parte, Sorin Grindeanu a vorbit și despre apariția de regiuni, despre atribuțiile premierului și ale președintelui, subliniind că este nevoie de o revizuire a Constituției.

„Am fost preşedinte de Consiliu Judeţean la Timiş. Partenerii noştri din vestul Europei sunt regiuni. Nu putem să comparăm Bavaria cu orice judeţ al României. Şi atunci aceste regiuni, cele 8 istorice, merită o discuţie. Am fi parteneri cel puţin teritorial, am putea să ne apropiem de ceea ce însemană regiunile din vestul Europei. Am putea să avem o discuţie despre republică. O discuţie serioasă cel puţin de clarificare a atribuţiilor preşedintelui trebuie să fie şi o clarificare prin modificarea Constituţiei. Cred că putem să clarificăm atribuţiile, atât a premierului, cât şi a preşedintelui, cât şi alte lucruri care sunt în ceaţă printr-o revizuire a Constituţiei”, a declarat Sorin Grindeanu.