Dincolo de avalanșa de știri negative din mass-media, românii au speranța că vor scăpa de pandemie (cu ajutorul unui vaccin) și că vor putea cel puțin să se bucure de un mod de viață cât de cât normal, cum aveau înainte de apariția acestui virus.

În România există câteva companii care sunt în „Topul celor mai doriți angajatori” din anul 2020, studiul fiind realizat de Catalyst Solutions în urma unui sondaj de opinie, la care au participat peste 19.000 de oameni. Aceștia au spus că și-ar dori să lucreze în companii precum sunt: Continental, Oracle, Microsoft, Amazon IBM, OMV Petrom, Bosch România, ING România, Vodafone România, Groupe Reault România, Banca Transillvania, Orange, eMag și altele.

Conform celor de la Frames & Hygienium există firme care fac eforturi să ofere noi locuri de muncă până la începutul anului viitor, mai exact până spre finalul lunii februarie 2021. Kaufland România va deschide noi magazine și își va extinde echipa actuală, prin crearea de 1.000 de posturi noi. Această companie este pe primele locuri în clasamentul „Angajatorilor de Top” din țara noastră.

O companie care practic a avut un succes colosal în perioada pandemiei de coronavirus este LiveJasmin, care și-a crescut enorm cifra de afaceri, datorită numărului de utilizatori mult mai mare din perioada când oamenii au fost nevoiți să stea mai mult acasă. Această platformă are și parteneri români; din programul Jasmin Certified face parte și studioul NightProwl.

În industria auto, analiștii au observat că vânzările au scăzut cu 25% în ultima perioadă, din cauza faptului că românii nu mai cumpără mașini noi, fapt ce va avea drept consecință reducerea producției de mașini și a producției de elemente componente și piese auto. Experții recomandă măsuri de susținere pentru aceste companii, pentru minim 3-6 luni.

Un alt aspect pe care l-au precizat analiștii economici este că dispar multe locuri de muncă din industria prelucrătoare și comerțul cu ridicata și chiar din domeniul HoReCa. An de an contribuția HoReCa la produsul intern brut este de aproximativ 5%, iar în acest an acest sector pare să fie grav afectat. Autoritățile ar trebui să stimuleze investițiile în acest domeniu și să manifeste mai mult interes pentru această industrie.

Cei care se întreabă ce fac bogații în timpul pandemiei, probabil se așteaptă la acest răspuns: bogații devin și mai bogați. Multe companii precum Google, Amazon, Apple, Netflix, Facebook, Microsoft și-au desfășurat normal activitatea în perioada pandemiei și chiar și-au crescut cifra de afaceri.

De pildă, câștigurile Netflix au crescut foarte mult chiar din primul trimestrul al anului 2020 , compania a înregistrat o creștere impresionantă a numărului de abonați. Acțiunile acestei platforme s-au mărit semnificativ, compania are acum în plus un număr de 15,77 milioane de abonați internaționali.

Amazon a înregistrat în acest an cel mai mare profit din cei 26 de ani de activitate. Amazon a obținut în al doilea trimestru al acestui an un profit de 5,2 miliarde de dolari, practic și-a dublat profitul față de anul 2019. Acțiunile acestui retailer au crescut cu 5%, iar fondatorul Amazon și principalul acționar – Jeff Bezos – este acum unul dintre cei mai bogați oameni din lume.

Și Google și-a crescut veniturile în perioada pandemiei, însă experții spun că va continua acest lucru dar într-un ritm mult mai lent. Conform unui raport publicat de eMarketer, firma va înregistra o scădere de 5,3% în următoarea perioadă, pentru că pandemia continuă să afecteze multe domenii, intreprinderi, oameni, etc.

Magazinele online au investit în marketing digital în această perioadă de criză provocată de pandemie și bugetele de promovare s-au dus către Google și Facebook. În lunile aprilie-iunie 2020, s-a înregistrat o creștere a vânzărilor la peste 60% din magazinele online. Cele două soluții de promovare preferate în acest an de proprietarii magazinelor online au fost Google Ads și Facebook Ads. Un procent de 40% dintre magazine au ales Google Ads, iar 37,5% au optat pentru Facebook Ads.

Conform celor de la The Guardian, în topul celor cinci cei mai mari miliardari ai lumii se află Bill Gates, Larry Ellison, Jeff Bezos, Warren Buffett și Mark Zuckerberg, care au devenit tot mai bogați în perioada 18 martie – 17 iunie 2020, deși șomajul a crescut.