În timp ce majoritatea românilor este îngrijorată de extinderea pandemiei, mai există și cei 1% care trăiesc după alte reguli. Iar dacă vorbim despre „bogații României” și despre cei cărora încă afacerea le funcționează, trebuie musai sa pomenim și studiourile de videochat. În primul trimestru al anului 2020, un studio de videochat din București își triplează încasările. Cum? Modelele de videochat lucrează mai mult, iar site-ul este plin de doritori din întreaga lume, astfel că un model de videochat care câștiga în trecut 5.000$ într-o lună ajunge să câștige, acum, peste 10.000$.

Ce fac videochatistele pe timpul pandemiei

Practic, ce făceau și înainte, doar că acum câștigă mai mulți bani.

Dacă vorbim strict despre pornografie, acesta este în creștere cu fiecare zi care trece. De exemplu, așa cum a raportat PornHub, traficul a crescut începând cu luna Martie a acestui an și aproape că s-au dublat numărul de vizulizări pe această pagină web. Traficul pe 17 Martie, de exemplu, a crescut cu 11,6 procente, relatează Pornhub.

Și nu doar traficul pe Pornhub a crescut, ci și cel pe LiveJasmin.com, cel mai mare site de videochat din lume. De ce se refugiază oamenii în aceste platforme pe timpul pandemiei? PsychologyToday răspunde la această întrebare: în special oamenii singuri apelează la aceste platforme, pe care le percep ca pe niște platforme de socializare. La baza, ele asta sunt. Astfel, încasările modelelor de videochat din întreaga lume aproape că s-au dublat, iar toată lumea are de câștigat din asta. De la modelele de videochat, la patronii studiourilor de videochat și de la platformele LiveJasmin ori Pornhub și până la utilizatorii acestora.

O videochatistă din București ne povestește cum s-a schimbat viața ei pe timpul pandemiei

Am stat de vorbă cu cea care în decursul celor trei ani, de când lucrează în domeniul videochatului, a reușit să câștige primul milion de dolari și am aflat cum s-a schimbat viața ei de când toată lumea este nevoită să stea în casă. „E-adevărat că, în ultima perioadă, pe site sunt din ce în ce mai mulți utilizatori. Numărul utilizatorilor crescând înseamnă încasări crescute și pentru noi. Evident că asta înseamnă, contrar aparențelor, și mai multă muncă. În luna Martie am lucrat, în total, aproximativ 260 de ore. Asta în condițiile în care un om normal lucrează 160-180 de ore. Iar încasările din luna Martie au depășit 45.000$”.

Așadar, cum își petrec videochatistele timpul în vremea pandemiei? Online!