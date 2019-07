Un scaun auto , înălțător auto sau o scoica auto (cos auto) pentru copii este asadar un accesoriu mai mult decat obligatoriu care trebuie detinut intr-un autoturism propriu daca suntem parinti. Din punct de vedere legal este de altfel absolut obligatoriu sa detinem un scaun auto pentru copii daca suntem parinti si obisnuim sa ii transportam peste tot cu noi.

Daca sunteti proaspat parinti si nu stiti ce scaun pentru copii sa cumparati, aflati ca atat magazinele locale cat si in cele care isi desfasoara activitatea zilnica profesionala in mediul online ne pun la dispozitie o gama extrem de variata de modele la scaune pentru copii, in diferite tipuri, culori si cu functii variate, conform necesitatilor fiecaruia dintre noi.

De ce sa cumparam un scaun auto rotativ pentru copii?

Copiii nostri au nevoie atat pentru noi cat si pentru ei, sa calatoreasca in siguranta, lucru valabil mail ales pentru linistea noastra sufleteasca ca si parinti. Tocmai de aceea, specialistii din domeniu ne recomanda sa achizitionam un scaun auto pentru copii daca ii avem in intretinere si daca detinem un autoturism propriu cu ajutorul caruia ii transportam. Este astfel important ca parintii sa acorde o importanta sporita acestui accesoriu auto pentru copii si sa le achizitioneze acestora cel mai bun scaun auto de pe piata. Acest lucru se intampla mai ales datorita faptului ca legal trebuie sa detinem in masina un scaun auto pana in momentul in care copilul implineste varsta de 12 ani. Este foarte important sa nu ne gandim la amenda pe care o vom primi daca nu corespundem in fata politiei din acest punct de vedere ci sa ne gandim la faptul ca in cazul unui accident de masina grav, sansele ca un copil sa supravietuiasca atunci cand masina este dotata cu un scaun auto copii cresc cu aproximativ 99 %, in functie de mai multe aspecte.

Criterii pentru alegerea celui mai bun scaun auto

In momentul in care suntem decisi sa achizitionam un scaun auto rotativ pentru copii, profesionistii din domeniu din tara si din strainatate ne sfatuiesc sa ne ghidam dupa cateva criterii, dupa cum urmeaza –

1. Inaltimea, greutatea si varsta celui mic (grupele de varsta)

Multi parinti nu iau in considerare aceste aspecte atunci cand merg la shopping pentru a achizitiona un astfel de accesoriu auto si astfel comit o mare greseala. Orice scaun auto din comert se imparte in trei mari categorii, toate fiind grupate conform varstei, greutatii si inaltimii copilului. Astfel, atunci cand cumparati un scaun auto maxi pentru copii, incercati sa va ghidati dupa aceste trei categorii, pentru a fi siguri ca achizitionati cel mai bun scaun auto.

2. Sistemul de fixare al scaunului auto pentru cei mici – auto rotativ cu isofix

Exista doua categorii de prindere a acestui accesoriu auto, respectiv fixarea cu ajutorul centurii de siguranta si prinderea cu sistemul Isofix, achizitionarea celui din urma necesitand ca autoturismul in cauza sa fie dotat cu acest sistem.

3. Materialul din care este confectionat scaunul auto trebuie sa fie detasabil

Se stie foarte bine ca cei mici murdaresc tot in jurul lor si tocmai de aceea majoritatea producatorilor de scaune auto pentru copii si accesorii scaune auto le construiesc pe acestea cu ajutorul unui material detasabil care poate fi spalat oricand se doreste. Modelele mai ieftine totusi inca nu beneficiaza de acest atribut.

Scaun de mașină baby design cu un raport bun calitate – pret

1. Scaun auto Britax DUALFIX M i-SIZE, 0-4 ani (Grey Marble)

Tehnologie si flexibilitate la indemana tuturor

Nu poti sa nu iei in considerare scaunul auto Britax DUALFIX M i-SIZE, 0-4 ani (Grey Marble) atunci cand esti in cautarea unui astfel de accesoriu auto. Acesta este ideal pentru copiii cu varsta de la 3 luni si pana la 4 ani de zile, respectiv pentru cei cu inaltimea intre 61 si 105 cm.

Flexibilitatea de care da dovada acest scaun este data de sistemul de rotatie de 360 de grade pe care ni-l prezinta. Datorita acestei tehnologii, scaunul auto Britax poate fi rotit spre fata sau spre spate, in functie de dorintele parintilor. De asemenea, scaunul are avantajul de a putea fi rasucit cu fata inspre usa masinii si astfel utilizatorului i se acorda o flexibilitate marita.

Baby design super modern in combinatie cu teste GOOD

In afara de faptul ca acest scaun auto este si foarte elegant din punctul de vedere al designe-ului sau, testele facute cu el au dat calificativul Good iar nota lui este de 2,1.

Siguranta celui mic intai de toate

Cei care s-au ocupat de constructia acestui scaun auto Britax DualFix au acordat o atentie marita sigurantei celor mici. Astfel, parintii care achizitioneaza accesoriul auto sunt asigurati cu o protectie la impact lateral optimizata spre deosbire de alte scaune auto de pe piata, sistemul de siguranta prezentand un element special de otel in interiorul scaunului. Astfel, in cazul unui nefericit accident copilul dumneavoastra este protejat atat din partea laterala, cat si din fata sau din spate.

Centura de siguranta fixata in 5 puncte si fabricatie Made in Germania, astfel incat cel mic sa beneficieze de cea mai buna protectie

Se stie foarte bine ca nemtii fac doar lucruri de calitate. Astfel, acestia au creat pentru noi un scaun auto pentru copii de cea mai buna calitate si cu un raport calitate – pret excelent. In plus, centura de siguranta fixata in 5 puncte asigura o mai mare protejare a celui mic in caz de impact cand centura distribuie fortele in 5 puncte atat intre picioare, cat si la umeri si solduri si astfel cel mic este protejat din toate directiile.

2. Scaun auto Britax KING II Black Series, 9-18 kg Flame Red

Fabricat in Germania dupa mai multe teste

Seriozitatea germanilor este un aspect la care acest popor tine. Tocmai acesta este si motivul pentru care absolut orice cumparam fabricat de ei rezista mult si este de calitate superioara. Scaunul auto Britax KING II Black Series, 9-18 kg (Flame Red) prezinta toate calitatile pe care le-ar putea avea un astfel de accesoriu auto pentru copii si mult mai mult. Astfel, acesta a fost scos pe piata doar dupa ce a fost verificat foarte bine de mai multe ori prin intermediul mai multor teste.

Instalare rapida si simpla, confort si utilitate

Instalarea acestui scaun auto este extrem de simpla de realizat de catre orice parinte. Scaunul este rabatabil iar sistemul patentat de tensionare a centurii de siguranta in trei puncte este de real ajutor. In plus este orientat spre fata si poate fi inclinat in mai multe pozitii in functie de nevoile fiecarui parinte in parte.

Protectie marita la impact si husa detasabila

Copiii murdaresc si pateaza tot in jurul lor. Chiar si asa, cu acest scaun auto putem scapa de aceste griji in plus, acesta prezentand o husa detasabila pe care o putem indeparta fara sa scoatem si centura si sa o spalam de cat de multe ori vrem. Protectia la impact este insa cea mai importanta caracteristica pe care o are scaunul auto Britax KING II Black Series, 9-18 kg (Flame Red), accesoriul auto fiind dotat cu pernute toracice si parti laterale captusite din material foarte moale, astfel incat in cazul unui impact copilul sa fie cat mai bine protejat. In plus, centura de siguranta este in 5 puncte si este reglabila, putand fi prinsa chiar si numai cu o mana iar tetiera este ajustabila in functie de inaltimea celui mic.

3. Scaun auto Britax Romer DUALFIX i-SIZE (Negru/Albastru)

Scaun auto rotativ cu sistem Pivot Link patentat in caz de impact

Scaunul auto Britax Romer DUALFIX i-SIZE (Negru/Albastru) face parte din categoria celor mai bune si mai sigure scaune auto pentru copii de pe piata, fiind fabricat in Germania si punand la dispozitia utilizatorilor un sistem Pivot Link patentat care actioneaza in caz de impact. Acest sistem functioneaza dupa anumite criterii iar in caz de accident cu ajutorul lui se reduce extrem de tare riscul de lovire a celui mic la gat si la cap.

Rotire la 360 de grade si protectie laterala superioara

Acest scaun auto rotativ a fost gandit foarte bine inainte de a fi construit. Doar dupa ce a trecut de mai multe ori de anumite teste a fost lansat pe piata si tocmai de aceea acum se prezinta in fata noastra doar cu caracteristici de top. Astfel, acesta are avantajul de a se roti pana la 360 de grade, lucru absolut important pentru confortul si linistea parintilor. In plus este dotat cu un SICT care ajuta la protejarea celui mic si la impactul lateral, fara a fi nevoie sa ajustati ceva la scaun.

Tetiera ajustabila, pernite toracice moi si aripi laterale de protectie

Tetiera acestui scaun auto este in forma de v si este adjustabila conform inaltimii copilului. De asemenea, scaunul este fabricat cu pernite toracice moi iar in caz de impact cel mic nu se poate lovi iar aripile de protectie ajuta la absorbirea fortei in caz de impact din partea laterala.

4. Scaun auto Axkid Kidzone – oferte speciale evoMAG

Siguranta marita pentru copiii cu greutatea de la 9 si pana la 25 de kilograme

Acest scaun auto este recomandat celor mici care nu trec de greutatea de 25 de kilograme si au o inaltime de peste 75 de cm. In general, acest scaun auto este recomandat a fi utilizat de catre copiii cu varsta intre 5 si 7 ani.

Instalare usoara si confort atat pentru cei mici cat si pentru parinti

Scaunul auto copii Axkid Kidzone ne prezinta un design modern dar in acelasi timp si caracteristici de top la un raport calitate – pret excelent pe piata din domeniu. Acesta se instaleaza facil, ne pune la dispozitie o centura de siguranta in 3 puncte si poate fi montat atat in fata cat si in spate, prezentand o directie de inclinare minima si maxima in functie de nevoile fiecarui parinte in parte.

Un plus spre deosebire de alte scaune auto care se gasesc de cumparat la ora actuala este reglarea tetierei care se face automat in acelasi timp cu centurile integrate in scaun. Astfel, indiferent de varsta, ani sau greutate, reglarea si instalarea acestui accesoriu auto se face extrem de rapid si de usor.

Are trei pozitii de inclinare care ofera o flexibilitate marita in miscare spre deosebire de alte scaune auto, dar care in acelasi timp ajuta si parintii atunci cand acestia doresc sa incline scaunul spre ei. Toate acestea la un loc asigura o siguranta marita a celui mic in caz de impact.

Auto copii fabricat dupa standarde riguroase

Scaunul auto Axkid Kidzone a fost gandit foarte bine inainte de a fi fabricat iar dupa ce constructia lui a fost realizata, acesta a fost creat dupa standarde extrem de riguroase si lansat pe piata doar dupa ce a trecut de mai multe ori de aceleasi teste. Abia dupa ce au fost trecute toate testele producatorii acestui scaun auto au putut sa afirme despre el ca este unul dintre cele mai bune si mai sigure scaune auto pentru copii de pe piata din domeniu din tara si din strainatate.

Scaun cu baby design modern si tehnologie de ultima ora

Si pentru ca parintii din zilele noastre tin foarte mult si la eticheta publica, acest scaun auto a fost gandit si acest sens, prezentandu-ne un design elegant, modern si in acelasi timp cu caracteristici tehnice de top. Astfel, designe-ul scaunului auto nu are cum sa nu iasa in evidenta iar combinat cu caracteristicile sale, ambele fac din acest scaun auto unul greu de comparat cu alte scaune auto conventionale. Siguranta celor mici este extrem de importanta pentru parinti si tocmai de aceea cei care si-au depus toate cunostintele pentru a crea acest scaun auto pentru copii au tinut foarte mult ca acesta sa fie cat mai sigur posibil dar in acelasi timp si sa se incadreze in standardele modei din acest an.

Pentru mai multe produse si accesorii pentru copii, patuturi copii, jucarii educative, masinute electrice, accesorii carucioare, centre de activitate si alte jucarii copii.

Te-ar putea interesa și: