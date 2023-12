Ce s-a întâmplat cu actorul Steven Seagal

Din cauza relației strânse cu președintele rus Vladimir Putin, actorul Steven Seagal a devenit persona non grata în Ucraina.

În 2017, actorul care a primit cetățenia rusă a fost etichetat o ”amenințare la adresa securității naționale” de către guvernul Ucrainei și i s-a interzis intrarea în țară timp de cinci ani.

Lăsând la o parte acest aspect, mulți se întreabă de ce cunoscutul actor american a intrat într-un con de umbră și nu mai face filme.

Potrivit NickSwift, spre deosebire de majoritatea vedetelor de cinema, Seagal nu avea experiență în actorie când a fost ales să joace în rolul principal din „Above the Law”, în 1988.

Seagal, fost instructor de arte marțiale, și, după cum afirma într-un interviu, fost agent CIA, a reușit să impresioneze câțiva oameni puternici de la Hollywood, care au simțit că are tot ce este nevoie pentru o vedetă.

Acel film a reprezentat apogeul succesului său la Hollywood, după care cariera lui Seagal a luat-o la vale

Aveau dreptate. Filmul a fost un succes și au urmat mai multe roluri pe marele ecran. În câțiva ani, Seagal s-a impus alături de vedete ca Arnold Schwarzenegger și Sylvester Stallone ca unul dintre cei mai buni actori in filme de acțiune, cu roluri precum cele din „Hard to Kill”, „Marked for Death” și, desigur, cel mai mare succes al său , „Under Siege” din 1992, în care a jucat rolul unui bucătar al Marinei SUA, care împiedică un grup de teroriști să fugă cu un armele nucleare dintr-un cuirasat.

Pentru Seagal, acel film a reprezentat apogeul succesului său la Hollywood. Dar, în deceniile care au urmat, cariera lui Seagal a luat-o la vale, fiind marcată de controverse, acuzații de comportament scandalos față de femei și chiar acuzații penale privind o afacere cu criptomonede. Și totuși, de ce în ultima vreme nu s-a mai auzit nimic de celebrul actor?

Maestru budist tibetan reîncarnat

La finele anilor 1990, Steven Seagal s-a dedicat budismului tibetan. Seagal nu era un diletant de la Hollywood; de fapt, i s-a acordat titlul de „tulku” (fiind desemnat lama reîncarnat, care a fost un maestru spiritual într-o viață trecută) de către Penor Rinpoche, care era șeful suprem al școlii Nyingma de budism tibetan. Urcarea lui Seagal în eșaloanele superioare ale iluminării spirituale a dus, totuși, la speculații că titlul i-at fi fost conferit în schimbul unei donații considerabile.

Seagal, care ținea un seminar de trei zile despre budismul tibetan, a sugerat că budismul ar fi fost motivul pentru care cariera sa în film s-a blocat.

”Studiourile știu exact ce vor. Vor lupte!”, afirma el. „Pe măsură ce am devenit lama, a trebuit să stabilesc o linie pe care nu o puteam trece și, ca urmare, mi-am luat o pauză de doi ani.”

Reality Show-ul „Steven Seagal: Lawman”, marcat de controverse și acuzații

La începutul anilor 2010, Steven Seagal și-a mutat atenția de la budismul tibetan spre forțele de ordine. Acest lucru a fost evident în 2009, odată cu participarea sa la „Steven Seagal: Lawman”. Este vorba despre un reality show în care actorul era implicat în combaterea crimei în Louisiana.

Spectacolul a fost inițial un succes. Cu toate acestea, emisiunea a fost plină de controverse, după ce Kayden Nguyen a intentat proces de hărțuire sexuală împotriva lui Seagal, susținând că a fost angajată ca asistent personal, dar că fișa reală a postului era de „jucărie sexuală” a lui Seagal. Actorul a demisionat, iar producția emisiunii a fost oprită.

Acuzat de comportament sexual necorespunzător

Pe lângă procesul intentat de fosta asistentă, și alte femei s-au plâns de experiențele incomode pe care le-au avut cu Seagal. Ele au variat de la hărțuire sexuală, la agresiune sexuală.

Această din urmă acuzație a venit de la Regina Simons. Ea a susținut că a fost violată de Seagal în timp ce lucra ca figurant la filmul său din 1994 „On Deadly Ground”.

Modelul olandez Faviola Dadis a susținut, de asemenea, că Seagal a agresat-o sexual în 2002. Au urmat acuzațiile actrițelor Portia de Rossi și Julianna Margulies. Ele și-au amintit că Seagal le-a pipăit în timp ce dădeau probe.

Acuzații federale legate de criptomonede

În 2018, un comunicat de presă anunța că Steven Seagal a fost numit ambasador al mărcii Bitcoiin2Gen. Compania se ocupă cu extragerea și vânzarea criptomonede. Apoi, actorul a început să promoveze compania pe rețelele de socializare.

Ulterior, o investigație a Comisiei pentru Bursă și Valori Mobiliare din SUA a dezvăluit că Bitcoiin2Gen a fost o schemă frauduloasă. Ea a păcălit 500 de investitori cu 11 milioane de dolari.

Când Seagal făcea reclamă criptomonedei, a uitat să menționeze că i s-au oferit 250.000 de dolari și 750.000 de dolari suplimentari în criptomonede pentru a face acest lucru.

Seagal a fost amendat și a fost de acord să plătească 314.000 dolari.

Prietenia cu Vladimir Putin

Una dintre cele mai încurcate relații ale lui Steven Seagal a început când, alături de trupa sa de blues, a venit la Moscova pentru a-i cânta președintelui Vladimir Putin.

Vedeta și liderul de la Kremlin s-au împrietenit rapid; în 2014, Seagal îl descria astfel pe Putin:

”Este unul dintre cei mai mari lideri mondiali. Îl consider prietenul meu și aș dori să-l consider fratele meu”.

În 2016, Putin i-a acordat lui Seagal cetățenia rusă. Ulterior, Vladimir Putin i-a acordat lui Steven Seagal o importantă decoraţie a statului rus în semn de mulţumire pentru:

acţiunile umanitare

culturale întreprinse pe plan internaţional

În 2017, Ucraina a emis pe numele actorului o interdicţie de intrare în ţară pentru cinci ani. Motivele ţin de siguranţa naţională.