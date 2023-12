În cadrul Consiliului Drepturilor Omului, un organ consultativ în Kremlin, Vladimir Putin a declarat luni că nu susține „represiuni masive” în Rusia.

Președintele rus a comparat situația actuală cu perioada sovietică. Această declarație vine în ciuda faptului că Kremlinul reprimează orice critică referitoare la invazia din Ucraina, conform informațiilor furnizate de AFP.

🇷🇺RUSSIA UPHOLDS HUMAN RIGHTS DESPITE WESTERN HYPOCRISY (00:17) states Putin as he blasts West-controlled international organizations who’ve turned blind eye to suffering of Donbass residents for YEARS (00:26).

Russian leader adds Moscow’s ready to cooperate with all willing… pic.twitter.com/pcxvjH6mix

— Ignorance, the root and stem of all evil (@ivan_8848) December 4, 2023