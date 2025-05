Ce s-a întâmplat azi cu acțiunile Romgaz. Variație importantă a indicelui BET la BVB

SURSA FOTO: Romgaz

După o perioadă marcată de incertitudini, care a stat sub incertitudinea alegerilor, astăzi indicele BET a închis la 18.024 puncte. În ultima săptămân acesta are plus 2,66% şi de la începutul anului o creştere de 7,8%. Astfel acesta atinge cel mai ridicat nivel din ultimele 8 luni.