Ce proteină conține laptele. E noua revelație medicală a anului 2020

Nutriționistul Mihaela Bilic a explicat că laptele conține o proteină miraculoasă, cu efecte benefice superioare vitaminei C.

Lactoferina, importantă în tratarea anemiilor, are și alte „acțiuni uluitoare” care ajută în următoarele situații.

„Dacă n-ar fi fost epidemia de Covid am fi uitat de Lactoferină. Descoperită în anii ‘60, această proteină miraculoasă din lapte are efecte benefice superioare vitaminei C

Pe lângă capacitatea ei specială de a transporta și fixa fierul, importantă în tratarea anemiilor, lactoferina are și alte acțiuni uluitoare:

-protecție antivirală împotriva virusurilor agresive (HIV, hepatita C, herpes, Helicobacter, coronavirus)

-protecție antimicrobiană și anti infecțioasă contra bacteriilor gram pozitive și gram negative

-efect antifungic și antiparazitar

-efect antiinflamator și antioxidant

-rol de imunostimulator- toate celulele imunitare au receptori pentru lactoferină

-protecție antitumorală- determină apoptoza (moartea) celulelor neoplazice

-tratează disbioza (dezechilibrul dintre bacteriile bune și rele din intestin)

În prezenta lactoferinei niciun agent patogen nu poate provoca îmbolnăvirea, ea “fură” fierul necesar multiplicării bacteriene/ virale/ microbiene. V-am spus, “bate” vitamina C

Deși farmaciștii au uitat de ea, iar publicul nu o cunoaște încă, eu consider lactoferina noua revelație medicală a anului 2020! Și culmea e că nu are riscuri sau contraindicații”, a scris nutriționistul pe Instagram.

Activitățile care ne țin departe de COVID

Într-o postare pe pagina personală de facebook, Mihaela Bilic explică ce putem face pentru a trece cu bine peste această perioadă. Potrivit nutriționistului, situația cu care ne confruntăm în prezent la nivel mondial este unică, iar stresul psihic poate ajunge la cote maxime.

„Subiectul Covid vă sperie sau vă deprimă?

Iată ce puteți face!

Nu cred să fi existat o situație similară la nivel mondial cu ceea ce trăim noi astăzi: amenințarea cronică a unui virus gripal. Nu contează cât de benignă e boala sau cât de mare este riscul de a o contacta, într-o eră a informației am ajuns să numărăm zilnic cazurile noi. Și dacă din punct de vedere fizic mare pericol nu există, stresul psihic ajunge la cote maxime.

Iată 8 sfaturi practice care pot funcționa

„ Rezervați-vă 10 minute/zi pentru a scrie despre emoțiile pozitive și negative pe care le simțiți; descrieți o amintire recentă (caldă) și una trecută (rece); simpla lor evocare demonstrează că ați putut să le depășiți, că v-ați putut distanța.

Amintirile și nostalgia au efect de protecție, funcționează ca un fel de rădăcini ce-și trag seva dintr-un trecut fericit; folosiți-vă de obiecte, fotografii și suveniruri din vremurile bune, vă întăresc în fața traumatismelor prezente.

Oferiți-vă 30 de minute/zi în care să fiți deconectați, în care mintea voastră să poată rătăci și spiritul să fie liber; uitați de telefon, computer și televizor, lăsați gândurile și grijile deoparte și respirați- controlul asupra vieții nu este în mâinile voastre.

Faceți diferența între obiective și valori: obiectivele sunt acțiuni pe termen scurt, activități concrete, de trecut într-o agendă și care în situația actuală sunt greu de anticipat; valorile în schimb sunt certitudini ale vieții, principii și direcții pe care ne clădim existența, care nu pot fi schimbate. Este esențial să nu uităm că adevărul, curajul, respectul sau prietenia nu sunt afectate de Covid!

Fiți deschiși la tot ce e nou- ca să putem tolera mai ușor un viitor nesigur, trebuie să învățăm să acceptăm noutățile. Tot ce e nou stimulează creierul și ne crește rezistența la stres, așa că fiți curajoși și ascultați muzică care nu e pe genul vostru, descoperiți rețete noi, purtați haine diferite ca stil, fiți nonconformiști-nu vă judecă nimeni!

Distrați-vă!!

În această perioadă e mai important ca oricând să faceți ce vă place, să fiți ludici, să râdeți și să vă simțiți bine- tot ce alungă plictiseala, tristețea și îngrijorarea merită încercat. Găsiți-vă hobby-uri noi, activități care să vă pasioneze, să vă trezească entuziasmul și bucuria, e timpul să vă jucați!

Informați-vă, dar cu măsură. Diferența dintre prea multă și prea puțină informație este greu de făcut- a fi prea informat e o sursă de stres, iar a nu fi informat este iresponsabil. Obiectivul este să găsim o relație echilibrată cu informațiile pe care le primim, să ne concentrăm pe câteva surse de încredere și să nu uităm să triem știrile cu propria noastră judecată/rațiune- noi decidem ce ne este cu adevărat util și ce nu!

Fiți vigilenți față de toate obiceiurile sau produsele care pot crea dependență

E o perioadă în care stăm mult în casă, așa că atenție la lucrurile care vă sunt la îndemână- de la mâncare la alcool, țigări, jocuri de orice fel, seriale cu nemiluita sau alte “ingrediente” ispititoare și inevitabil nesănătoase. Nu vă abandonați ființa și implicit mintea obiceiurilor care, în loc să vă “hrănească”, mai degrabă vă irosesc, vă dau sentimentul că viața e un gol care trebuie umplut.

Pandemia o să treacă, însă noi trebuie să rămânem la fel de frumoși, buni și sănătoși- și pe dinăuntru și pe dinafară”, mai scrie Mihaela Bilic.