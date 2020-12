Eva Herzigova, unul dintre cele mai cunoscute fotomodele din lume, a anunțat într-o postare pe contul ei de Instagram că are coronavirus: „Totul a început cu frisoane puternice și oboseală fizică”, mărturisește aceasta. În vârstă de 47 de ani, Eva Herzigova, a anunțat acest lucru joi seară, menționând că se odihnește „cât mai mult posibil în timp ce apar noi simptome în fiecare zi”.

Aceasta mai spune că organismul ei luptă cu boala și că a realizat că este de mare ajutor să poți comanda și primi mâncare acasă.

„Sunt recunoscătoare că trupul meu luptă puternic. Am realizat cât de folositor este să primești acasă mâncare gătită pentru că și gătitul a devenit o provocare”.

Mai bine de 1.700 de fani au comentat în postarea fotomodelului și i-au transmis încurajări și urări de bine. De asemenea, și Cindy Crawford și Helena Christensen s-au numărat printre cei care i-au urat însănătoșire grabnică.

Și-a început cariera de fotomodel la 16 ani

Eva Herzigova și-a început cariera de fotomodel la vârsta de 16 ani, după ce a câștigat un concurs de frumusețe la Praga în 1989. A fost membră a Metropolitan Models a lui Thomas Zeumer. După ce a ajuns la Paris, popularitatea ei a crescut.

Prima ei apariție importantă a fost ca model pentru prima campanie Wonderbra. În 1994, directorul publicitar Trevor Beattie, care lucra pentru TBWA / Londra, a dezvoltat un anunț publicitar pentru campania Wonderbra a lui Sara Lee „Hello Boys”. Acest anunț o surprindea pe Herzigova într-o imagine de aproape purtând un Wonderbra negru. Anunțul folosea doar două cuvinte: „Hello Boys”. Afișul influent a fost prezentat într-o expoziție la Victoria and Albert Museum din Londra și ocupat poziția a 10-a într-un concurs intitulat „Poster of the Century”. De asemenea, panoul publicitar a fost votat în 2011 ca fiind cel mai iconic anunț în aer liber din ultimele cinci decenii de către Outdoor Media Center.

Printre cele mai recente proiecte ale sale, Herzigova a jucat și într-un film de artă despre modă de la Imagine Fashion, numit „Decadent Control” cu Roberto Cavalli.