Măsuri fiscale care intră în vigoare de la 1 noiembrie 2023

Astfel, de la 1 noiembrie 2023, contribuabilii români vor resimți primele măsuri fiscale asumate de Guvern. În primul rând, este vorba despre impozitul pe venit pentru IT-iști. Asta presupune ca IT-iști să plătească impozit pe venit pentru suma care depășește salariul de 10.000 de lei brut.

Pe de altă parte, IT-știi sunt scutiți de cota CAS corespunzătoare fondului de pensii administrat privat (cota 4,75% începând cu anul 2024), în limita unui salariu brut de 10.000 lei.

De la 1 noiembrie 2023 dispare și scutirea CASS pentru angajații din construcții și agricultură. De asemenea, nu se mai acordă nici scutirea CAM pentru angajații din construcții și agricultură.

O serie de modificări vizează și plățile cash între persoane juridice și fizice. Astfel, se poate încasa cash în limita unui plafon zilnic de 1.000 lei de la o persoană juridică. De asemenea, se pot face plăți către persoane juridice în limita unui plafon zilnic de 1.000 lei per persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 2.000 lei pe zi.

În ceea ce privește plățile cash între două persoane fizice, se pot face încasări și plăți cash în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei.

În plus, suma în numerar aflată în casieria persoanelor juridice nu poate depăși 50.000 lei la finalul fiecărei zile. În caz contrar, se aplică o amendă de 25% din suma care depășește plafonul.

Măsuri fiscale valabile de la 1 ianuarie 2024

De la 1 ianuarie 2024 vor intra în vigoare alte schimbări, multe dintre ele ținând de cota TVA. Astfel, va crește TVA de la 5% la 9% pentru locuințele care au valoarea de maxim 600.000 lei (exclusiv TVA) și suprafața utilă maximă de 120 mp.

Cota TVA se majorează de la 5% la 9% și în cazul produselor bio și eco, pentru serviciile din centre fitness, pentru livrarea și instalarea de panouri fotovoltaice, dar și pentru expoziții, cinematografe.

În fine, tot de la începutul anului viitor, se va aplica CASS la tichetele de masă și voucherele de vacanță.

În plus, pentru microcompanii vor exista două cote de impozitare. Pentru companiile care au cifra de afaceri anuală sub 60.000 euro și care nu au activități în IT, stomatologie, medicină și HoReCa se aplică o cotă de 1% din venituri.

Pe de altă parte, pentru companiile care au cifra de afaceri între 60.000 – 500.000 euro sau au sub 60.000 euro, dar activează într-un domeniu prezentat mai sus se aplică cota de 3% din venituri.

De asemenea, începând cu veniturile din 2024, PFA-urile vor plăti CASS la venitul net în limita a 60 de salarii minime brute pe țară, eliminându-se plafoanele de 6, 12 și 24 de salarii. Astfel, pentru PFA-urile cu venituri mai mici de 60 de salarii minime brute, se va aplica o cotă de 10% din venitul net.