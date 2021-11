Ce înseamnă joc responsabil în lumea cazinourilor? Modul prin care tehnologia poate ajuta jucătorii inconștienți

Asociația Organizatorilor de Jocuri de Noroc la Distanță (AOJND) a organizat o conferință pe tema responsabilității jucătorilor în lumea pariurilor și ce ar putea face companiile din domeniu pentru a-i educa pe jucători. „Using Technology advancement to better manage Responsible Gambling” s-a realizat în colaborare cu European Gaming and Betting Association (EGBA).