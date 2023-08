Așadar, mama tinerei care și-a ucis prietena în Mangalia a povestit ce i-a cerut fiica ei la prima vizită în arestul preventiv. Potrivit acestor dezvăluiri, tânăra este foarte confuză.

Aceasta a fost de-a dreptul șocată când a aflat de gestul cumplit comis chiar de fiica ei. Astfel, a fost nevoită să ia pastile pentru a rămâne calmă. În cele din urmă, a mers să își viziteze fiica în arestul preventiv.

Potrivit sursei menționate, prima cerere a fiicei ei a fost un pachet care să conțină trei shaorma și o pereche de pantofi sport. Legat de crima comisa în Mangalia, mama fetei spune că nu a deschis subiectul.

„Nu am vorbit despre asta, am vorbit despre Raluca, despre Radu, despre Vlăduț, frații ei. Îi este foarte dor de ei. Era sufletistă, făcea treabă, învăța, făcea naveta la școală, pleca la 7, venea la 3. În rest nu știu ce să vă spun”, a mai spus mama Loredanei Atanasoaie .

De asemenea, femeia a susținut că fiica ei nu a fost niciodată violentă. Mai mult, nu s-a așteptat vreodată la un asemenea gest din partea ei.

„Am avut un șoc pe loc. Nu am mai gândit, am fost direct dusă la spital. Șoc total a fost, vreo două-trei zile, și cu pastile, eu nu am realizat… Acum iau pastile ca să pot rămâne calmă”, a conchis femeia.